محافظ الإسكندرية: المحافظة عانت لسنوات وتحتاج الى تكاتف الأجهزة التنفيذية

الإسكندرية - جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة أبرز القضايا والمشكلات الأساسية التي يعاني منها الشارع السكندري على رأسها مشكلات التعليم والصحة والطرق والرصف ، بحضور اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة ، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر المنتزة والرمل وسيدي جابر ، ووكلاء وزارة الصحة والتعليم ومديرية الطرق.

وأكد محافظ الإسكندرية ، على أن أهمية حلول عاجلة ومستدامة لأهم المشكلات التي تصب في صالح الإسكندرية ، خاصة أن الإسكندرية من المحافظات الهامة التي عانت لعدة سنوات وبها الكثير من المشكلات ويجب أن يتعاون الجميع من النواب والتنفيذيين وكافة الجهات لحلها ووضع منطومة متكاملة للنهوض بها.

واستمع المحافظ إلى مطالب ، و مقترحات اعضاء مجلس النواب، فيما يخص مشكلات الصحة والتي كان أهمها مشكلات غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال ، وتطوير الوحدات الصحية ، ومشكلات التعليم وأهمها كثافة الفصول والعجز في أعداد معلمي بعض المواد ، وتوفير المستلزمات اللازمة ، فضلا عن مشكلات الطرق والرصف وأهمها إعادة الشئ لأصله بعد إدخال المرافق ، وتهالك الطرق وإعادة رصفها.

من جانبهم أوضح مسئولي التربية والتعليم والصحة والطرق ، أن كافة المشكلات التي استعرضها النواب ، يعمل الجميع لحلها ، حيث أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء عدة مدارس خلال الفترة السابقة لتقليل الكثافة ، كما تم التعاقد مع عدد من المدرسين بنظام الأجر بالحصة لسد عجز المدرسين.

أما عن ملف الصحة ، فأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة ، أنه يتم التعاون مع مستشفيات جامعة الإسكندرية والجهات الصحية الأخرى لحل المشكلات ووضع منظومة طبية متكاملة تصب في صالح المواطن السكندري ، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأسِرَّة ، وتفعيل مشروع 100 جهاز تنفس صناعي ، وكذا تم توقيع بروتوكول مع رجال الأعمال لتطوير 24 وحدة صحية بالكامل.

وعن ملف الطرق أكدت المهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق والنقل ، أن المديرية تقوم حاليا بالتنسيق مع كافة شركات المرافق من خلال منظومة جديدة تم وضعها للعمل بالتوالي وإدخال المرافق اللازمة وإعادة الشئ لأصله وعدم السماح بالحفر بعد أعمال الرصف.

وفي نهاية اللقاء أشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه تم إلزام كافة مقاولي الرصف المتعاقد معهم لإصلاح كافة عيوب الرصف التي ظهرت خلال موسم الشتاء على مستوى المحافظة ، مؤكدا أنه على أتم استعداد للتعاون وتقديم كافة التسهيلات بما يصب في صالح المواطن السكندرى.