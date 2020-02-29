اليوم السابع
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ويكلف الطرق بتنفيذ ترميمات الشوارع..

محافظ الأقصر يتفقد العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 05:51 م
محافظ الأقصر يتفقد العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية.. صور محافظ الأقصر في مدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، امتداد شارع معبد الكرنك وصولاً إلى مدينة الزينية، حيث وجه بإعادة ترميم الطرق التى تم تكسيرها بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتركيب كابلات الفايبر فى إطار خطة الدولة للعمل بمنظومة التحول الرقمى، كما وجه محافظ الأقصر، تعليماته لمديرية الطرق بسرعة تنفيذ الترميمات بالشوارع التى تم العمل بها، ووجه تعليماته إلى رئيس حى شمال بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل بالشوارع الرئيسية والفرعية ونقل المخلفات وتفريغ الحاويات أولاً بأول.

وخلال الجولة وجه محافظ الأقصر، تعليماته للعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز الزينية بالاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتكثيف المتابعة اليومية لمطابق الصرف الصحى وتغطيتها بمعرفة المرافق المختلفة، كما أصدر تعليماته بسرعة البدء فوراً فى عمل إصلاحات بطريق الهرامشة وطريق الفيايضة، وذلك لفتح محاور مرورية تصل بين قرى ونجوع مركز الزينية، وسرعة استكمال أعمال الصرف الصحى وأعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحى، حتى يمكن إستكمال أعمال الرصف لطريق الزينية رئيسى والذى يبدأ من الأقصر وصولاً إلى قرية العشى، ورافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، إنهاء خصومة ثأرية بقرية أرمنت الحيط التابعة لمدينة أرمنت غرب المحافظة، حيث أنهت لجنة المصالحات خصومة ثأرية بين عائلتى "الروافعة آل كمونة والجماملة آل حفنى"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك بحضور اللواء أيمن راضى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، وقيادات مديرية الأمن ورجال الأمن العام والمباحث الجنائية، وعدد من القيادات الشعبية، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة، وتبادل الطرفان التصافح والعناق، مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع بينهما وفتح صفحة جديدة وقبول القودة.

محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية (1)
محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية

 

محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية (2)
محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية
محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية (3)
محافظ الأقصر يتابع العمل فى ترميم الطرق بمدينة الزينية

 

 

 


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