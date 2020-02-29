محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر والحميات لمتابعة جاهزيتها للطوارئ

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد ، محافظ أسيوط ،اليوم السبت ، مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بمدينة أسيوط للوقوف على سير العمل ومدى جاهزيتهما لمكافحة الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا المستجد واستقبال اى حالات طارئة خاصة بعد اعمال التطوير التى تمت من تطوير الاقسام والمعامل المتنوعة لتلبى احتياجات المرضى بالمحافظة وبمحافظات الصعيد ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتحقيق خطط التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حى غرب أسيوط والدكتور وحيد مصطفى مدير ادارة مكافحة الامراض المعدية والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفنى ومدير ادارة مكافحة العدوى بالمديرية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد اقسام ومعامل مستشفى صدر أسيوط حيث تابع سير العمل بمجمع المعامل وقسم الاستقبال العام والعناية المركزة والأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمناظير وقسم العزل واستمع الي شرح وافي من وكيل وزارة الصحة عن القدرة الاستيعابية والامكانيات المتاحة بالمستشفي والأجهزة الطبية والعنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ثم تفقد مجمع المعامل والأشعة وتعرف علي أهم التحاليل الطبية التي تقوم بتحليلها بمعامل الدرن والهرمونات والبيولوجيا الجزئية ( pcr ) وقدرة الأجهزة الخاصة بالمعامل وطاقتها الاستيعابية والتقى ببعض المرضى بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم .

وأشاد المحافظ – خلال الجولة – بالخدمات التى تقدمها مستشفى الصدر وجودة المعامل والعناية بها مؤكداً على الجاهزية التامة و تدريب جميع الاطباء والعاملين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية على التعامل مع جميع الفيروسات والامراض المستجدة مثل فيروس كورونا والتأكد من سلامة التجهيزات بالمستشفيات العامة والمركزية وخاصة ( الحميات والصدر ) للتعامل مع اى حالات طارئة .

كما استكمل المحافظ جولته على المستشفيات بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بحي غرب وتابع أعمال التطوير التي تتم بالمستشفى كما تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية والمعمل الرئيسى ومركز الاشعة والعناية المركزة ووحدة المناظير والجهاز الهضمى والكبد ثم وحدة العزل وألتقى بعض المرضى وأطمأن على صحتهم وحرص على مصافحتهم وسؤالهم عن مطالبهم واحتياجاتهم وطالب مسئولي المستشفى بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة مشددا على توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالمستشفى لتحسين الخدمات المقدمة لهم .