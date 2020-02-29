محافظ أسيوط : تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية بتكلفة 107 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى وضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ برامج ومشروعات بمبلغ 107 مليون جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات بنية اساسية ومشروعات كثيفة العمالة والتشغيل للحد من البطالة التى تعد أحد أهم أسباب الهجرة الغير نظامية، جاء ذلك خلال لقائه رميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالمحافظة ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة .

وأشار المحافظ خلال اللقاء إلى أن المشروعات والبرامج التى سيجرى تنفيذها بالأماكن المستهدفة بالقرى والنجوع تهدف إلى إيجاد فرص عمل وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل وتحسين وتمكين الفئات المستهدفة للاستفادة من الخدمات ذات الجودة بالمجتمعات المحلية، فضلا عن مشروعات البنية الأساسية وأعمال التنمية المجتمعية، موجها جهاز تنمية المشروعات بالعمل على تنفيذ تلك المشروعات بالتنسيق مع وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة وتوفير فرص عمل قصيرة ومتوسطة الأمد وبناء مهارات الشباب العاطلين عن العمل بهدف توسيع فرص توظيفهم فضلا عن رفع الوعى بالمجتمعات المستهدفة فى مختلف المجالات التعليمية والصحية والبيئية، مؤكدا على الدور الذى توليه الدولة فى تنمية وتطوير الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين مشيرا إلى تضافر جميع جهود المحافظة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنمية الصعيد.

وأشار رميح عبد الحسيب إلى أن الدراسة الحديثة التى أجراها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بين الشباب المصرى الذى يرغب فى الهجرة بصورة غير قانونية إلى وجود إحدى عشر محافظة تضم أكبر عدد من الشباب الراغبين فى الهجرة غير النظامية من بينها محافظة أسيوط، لافتا إلى أن التمويل المخصص لمحافظة أسيوط لتنفيذ تلك المشروعات شمل مكون البنية الأساسية لتنفيذ المشروعات الفرعية للبنية التحتية المجتمعية كثيفة العمالة بمبلغ 55 مليون جنيها لتوفير 82 ألف و500 فرصة عمل ومكون التنمية المجتمعية وهو يعد الهدف الرئيسى لاتفاقية معالجة الاسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية وهو تعزيز الاكتفاء الذاتى للفئات المستهدفة وتحسين وتمكين تلك الفئات بالمجتمعات المحلية وتنفيذ مشروعات تنموية مجتمعية وتوفير فرص عمل مؤقتة للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب بمبلغ 35 مليون جنيها لتوفير ألفان و450 فرصة عمل ومكون تحسين فرص التشغيل والتدريب من أجل التوظيف بتكلفة 17 مليون جنيها لتوفير ألف و417 فرصة عمل، لافتا إلى أن إجمالى التمويل المخصص لمحافظة أسيوط 107 مليون جنيها منحة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 86 ألف و 367 فرصة عمل .

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط إن إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى غرب شنت حملة مكبرة على عدد من المطاعم بالحى للتأكد من مدى صلاحية الخدمات المقدمة للمواطنين والتزامهم بالاشتراطات البيئية السليمة أسفر عنها تحرير 19 محضر، موجها الإدارة بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم بكافة أنحاء المحافظة بصفة مستمرة ورصد كافة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردعهم.

وأوضحت هالة محمود فرغلى مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة أنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية على المطاعم لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البيئية السليمة شنت الإدارة بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى و رئاسة حى غرب حملة مكبرة على المطاعم داخل نطاق الحى أسفر عنها تحرير 19 محضر صحة لعدم إتباعهم السلوكيات البيئية الصحيحة و ضبط وإعدام 2 كيلو لحوم مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمى فضلا عن سحب 4 عينات من بعض المواد الغذائية الأخرى لتحليلها بالمعامل التابعة لمديرية الصحة مؤكدة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإنذار المحال، مشيرة إلى استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة بكافة أنحاء المحافظة.



لقاء جهاز تنمية المشروعات باسيوط



مخالفات مطاعم اسيوط



مخالفات مطاعم اسيوط



مخالفات مطاعم اسيوط



مخالفات مطاعم اسيوط