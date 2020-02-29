ما هو الميعاد المناسب لتركيب تقويم الأسنان؟... الدكتور عبادي القاضي يجيب

تقرير خاص

الميعاد المناسب لعمل تقويم الأسنان هو السؤال الذي يشغل بال العديد من الأمهات والذي يخص أطفالهن.

الدكتورعبادي محمد القاضي، استاذ دكتورتقويم الأسنان، يوضح في التقرير التالي الميعاد المناسب لتركيب تقويم الأسنان.

وأوضح الدكتور عبادي القاضي في حديثه لـ "اليوم السابع" إن الميعاد المناسب لتركيب تقويم الاسنان يرجع الي عدة عوامل منها عمر المريض، ومدى معاناته من اختلال في نمو الفكين، فإذا تبين وجود هذا الاختلال فيجب في هذه الحالة ان نبدأ في عمل التقويم في عمر مبكر، وفي أسرع وقت ممكن، أما إذا كانت لها علاقة فقط بتراكب الاسنان فيجب اختيارالوقت الذي يكون فيه الطفل بدل جميع اسنانه اللبنية، وظهرت الأسنان الدائمة، بحيث يتم تركيب الأجهزة التقويمية عليها.

وأكد أنه يتم التشخيص بفحص الطفل داخل العيادة مع ضرورة إجراء أشعة محددة، لكي نستطيع أن نحدد الميعاد المناسب لبدء تركيب الأجهزة التقويمية.



ما هي العوامل التي يتوقف عليها الميعاد المناسب لتقويم الاسنان؟

وأشار إن هناك العديد من الأسباب وراء تراكب الاسنان وحدوث الاختلال في النمو، منها العوامل الجينية حيث يكون الأب أو الأم شكل الاسنان لديهم مختلف، فالطفل يرث جزء من أسنان الأم وجزء من أسنان الأب، فيحدث اختلال في نمو الاسنان لديه أو تراكب الاسنان طبقاً لحجم الاسنان، لافتاً إن إهمال الاهتمام بأسنان الطفل بصفة دورية قد يتسبب أيضا في حدوث تراكب في الاسنان حيث أنه من الضروري فحص أسنان الطفل حتى نتصدى لأي تسوس قد يحدث، والتي من الممكن أن تؤثرعلى الأسنان ويتم خلعها مبكراً فالسنة الدائمة عندما تريد الظهورلا تجد مكان تخرج من خلاله.



اسباب وراء تراكب الاسنان وحدوث اختلال في النمو

واستطرد الدكتور عبادي حديثه عن الأسباب التي تؤدي الي تراكب الاسنان مؤكدا أنه قد يكون السبب عدم رضاعة الطفل طبيعياً، فالرضاعة الطبيعية هامة جدا لنمو الفكين، وأغلب السيدات تستسهل الرضاعة الصناعية، فالرضاعة الطبيعية تساعد على نمو الفك العلوي والسفلي للطفل وتجعل الفكين تستوعب الاسنان.

وأكد إن صغرحجم الفكين للطفل يؤدي أيضا إلي تراكب الأسنان، وتلك النوعية من الاطفال من الافضل عمل تقويم للاسنان مبكراً في عمر 11 أو 12 بحيث نستطيع معالجة أسنان الطفل في عمر مبكر، فبالتالي تتراس الاسنان بشكل سليم والعظام الخاصة بالفكين تبنى بشكل سليم والعضة الخاصة به تكون سليمه ونموه سليم.

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