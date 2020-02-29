اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 03:42 م
خالد صلاح
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ما هو الجديد فى جراحات تكميم المعدة؟..مراكز كوينز للتجميل تجيب

السبت، 29 فبراير 2020 03:00 م
ما هو الجديد فى جراحات تكميم المعدة؟..مراكز كوينز للتجميل تجيب مركز كوينز
تقرير خاص

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في كل يوم يظهرعلينا الجديد والحديث في جميع مجالات الطب خاصة ما يتعلق بالسمنة وطرق التخلص منها.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر توضح في التقريرالتالي أحدث ما توصل له العلم في مجال جراحات تكميم المعدة.

وأوضحت مراكز كوينز في حديثها لـ "اليوم السابع" أنه في الفترة الأخيرة حدثت طفرة كبيرة في الدباسات الجراحية، حيث ظهرت الدباسات الأمريكية ذات الاستخدام الواحد، والتي تتيح فرصة الوصول إلي مناطق كثيرة داخل البطن، لم نكن نستطيع الوصول لها باستخدام الدباسات العادية، وتعطينا نسبة من الأمان تصل الي 100%.

الدباسات الحديثة تدار اتوماتيكي وتشعر بالأنسجة، فإذا كانت أنسجة المعدة سميكة للغاية ولا تستطيع تدبيسها تعطي انذار، حتى أغير مقاس الدبابيس المستخدمة حتى أصل إلي التدبيس المثالي المحكم، وهي تكون دباسة ثلاثية تقوم بعمل ثلاث صفوف من الدبابيس والتي نضمن من خلالها أمان كامل.

مع استخدام الدباسة الأمريكية الذكية نقول وداعاً لهاجس التسريب الذي يقلق أغلب مرضى السمنة عند إجراء الجراحة.

7 مميزات للدباسة الحديثة في عمليات تكميم المعدة
7 مميزات للدباسة الحديثة في عمليات تكميم المعدة

تتم عملية تكميم المعدة بدون ألم حيث إن عدد فتحات المنظار قلت كثيراً بسبب استخدام الدباسات الحديثة، بالإضافة إلي استخدام جهاز PCA، والذي يجعل المريض لا يشعر بأي ألم بعد إجراء العملية، حيث ننصح المريض بالحركة بعد إجراء العملية بساعتين وإذا شعر بالألم بمجرد الضغط على هذا الجهاز يعطي له جرعة من المسكن التي يستطيع من خلالها التخلص من أي ألم.

فبالتالي لا يشعر المريض بأي ألم بعد إجراء العملية ويتخلص تماما من هاجس التسريب، ويستطيع أن يمارس حياته بعد يومين أو ثلاثة من إجراء العملية بشكل طبيعي، ومع إتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة يصل إلي الوزن الذي يحلم به، ولا توجد أي مضاعفات على الإطلاق.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التجميل وزراعة الشعر والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز "كوينز" :

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الموقع الإلكتروني:

www.queensclinics-eg.com

 

للتواصل--مراكز-كوينز

 

الفريق-الطبي

 


مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر

الدباسة المبرمجة

تكميم المعدة

التسريب

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