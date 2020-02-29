اليوم السابع
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خالد صلاح
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لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

السبت، 29 فبراير 2020 10:00 ص
لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو" العزل الذاتى

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حذرت دائرة الصحة الوطنية البريطانية أن الكثير من الناس قد يُطلب منهم عزل أنفسهم لمنع انتشار فيروس كورونا، ولكن ماذا عليك أن تفعل إذا كنت في خطر؟.

ووفقا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، لا توجد أرقام رسمية حول عدد الأشخاص الذين ينصح بعزل أنفسهم، ولكن يُنظر إلى هذا النهج على أنه وسيلة حاسمة لتقليل انتشار الفيروس.

تحدث العزلة الذاتية في الأشخاص الذين يشتبه فى إصابتهم، خاصة إذا كانوا على اتصال "وثيق ومستدام" مع الأفراد الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، حيث يُنظر إلى أن قضاء 15 دقيقة على بعد 2 متر فقط من الشخص المصاب يمثل خطورة كبيرة على صحتك.

الاستثناء الوحيد للعزل فورا، هو أن تكون قد سافرت إلى البر الرئيسي للصين أو تايلاند أو اليابان أو كوريا الجنوبية أو هونج كونج أو تايوان أو سنغافورة أو ماليزيا أو ماكاو في آخر 14 يومًا، وكنت تعاني من أعراض مثل السعال أو الحمى أو ضيق التنفس.

في هذه الحالات، لا تذهب إلى الطبيب العام أو المستشفى، بدلاً من ذلك، ابق في المنزل واتصل بالطوارئ، حتى لو كانت الأعراض خفيفة.

أعراض فيروس كورونا

سيلان الأنف

صداع الرأس

سعال والتهاب الحلق

الحمى وشعور عام بالإرهاق والتعب

فى الحالات الشديدة يصاب الشخص بالتهاب رئوى

 

خطوات العزل الذاتى بالمنزل:

1ـ البقاء فى المنزل 14 يومًا

2ـ عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة

3ـ البقاء فى غرفة جيدة التهوية مع نافذة مفتوحة ومنفصلة

4ـ عدم الاختلاط مع أحد

5ـ ألا تشارك الأطباق أو أكواب الشرب أو المناشف أو الوسائد مع أحد

6ـ تنظيف الأسطح المنزلية يوميًا باستخدام قفازات

7ـ وضع نفايات الشخص المعزول فى كيس قمامة وربطه جيدا


كورونا

فيروس كورونا

أعراض فيروس كورونا

خطوات عزل المصاب بكورونا

اليوم السابع بلس

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