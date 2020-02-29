لبنان: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 7 حالات

(رويترز)

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى سبعة.

وذكرت الوزارة أن المصابين الثلاثة موجودون فى غرف العزل فى مستشفى ببيروت، وأنهم خالطوا أشخاصا كانوا مصابين بالفيروس فى لبنان.

وأصدرت وزارة الصحة العامة بلبنان بيانا اليوم، أكدت فيه أن الوضع الوبائى فى لبنان لا يزال فى مرحلة الاحتواء.وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وقال البيان: "فى إطار مراقبة فيروس كورونا 2019 (Covid 2019)، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة العامة منذ تفشى المرض، بمتابعة الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلي. ولتاريخه، تم تشخيص أربع (4) حالات مخبرية فى لبنان، منها ثلاث (3) وافدة والرابعة محلية. ولم تسجل حال وفاة لتاريخه، علما بأن أحد المرضى هو مسن وكان مصابا بأمراض عدة قبل التقاط العدوى ووضعه غير مستقر. ترتبط الحالات الوافدة بالسفر إلى إيران. أما الحال المحلية، فهى مرتبطة بحال مشتبهة آتية من إيران حيث تتابع الوزارة تقصى المخالطين".

أضاف، أنه لا يزال الوضع الوبائى فى لبنان فى مرحلة الاحتواء لهذا الفيروس المستجد الذى يرتكز على الكشف على الحالات والتأكد من التشخيص مخبريا وتحديد المخالطين ومتابعتهم، إن كان عبر المعابر الحدودية أو عبر المؤسسات الصحية.

والتزام المواطنين الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلي، تطبيق الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم لبنان، بالإضافة إلى التوجه إلى طوارىء مستشفى رفيق الحريرى الجامعى عند ظهور عوارض مرضية (حمى أو سعال أو ألم فى الحنجرة أو عطس أو ضيق فى التنفس)، ومن الأفضل الاتصال بالرقم 76592699 قبل المجيء إلى المستشفى".

وتابع: "وأضيفت اليابان إلى لائحة البلدان التى سجل فيها انتشار محلي، لتصبح هذه البلدان: الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، إيران وإيطاليا".

وقال: "تشدد وزارة الصحة العامة على الاهتمام بالنظافة والغسل المتكرر لليدين واتباع آداب السعال،و تطبيق الحجر الصحى على المواطنين الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلى للفيروس وعدم اختلاطهم بالمجتمع".