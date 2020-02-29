اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 06:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 7 حالات

السبت، 29 فبراير 2020 05:35 م
لبنان: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا والعدد الإجمالى يرتفع إلى 7 حالات اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إن وزارة الصحة أعلنت اليوم السبت، عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين فى البلاد إلى سبعة.

وذكرت الوزارة أن المصابين الثلاثة موجودون فى غرف العزل فى مستشفى ببيروت، وأنهم خالطوا أشخاصا كانوا مصابين بالفيروس فى لبنان.

وأصدرت وزارة الصحة العامة بلبنان بيانا  اليوم، أكدت فيه أن الوضع الوبائى فى لبنان لا يزال فى مرحلة الاحتواء.وفق الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان.

وقال البيان: "فى إطار مراقبة فيروس كورونا 2019 (Covid 2019)، ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، تقوم وزارة الصحة العامة منذ تفشى المرض، بمتابعة الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلي. ولتاريخه، تم تشخيص أربع (4) حالات مخبرية فى لبنان، منها ثلاث (3) وافدة والرابعة محلية. ولم تسجل حال وفاة لتاريخه، علما بأن أحد المرضى هو مسن وكان مصابا بأمراض عدة قبل التقاط العدوى ووضعه غير مستقر. ترتبط الحالات الوافدة بالسفر إلى إيران. أما الحال المحلية، فهى مرتبطة بحال مشتبهة آتية من إيران حيث تتابع الوزارة تقصى المخالطين".

 

أضاف، أنه لا يزال الوضع الوبائى فى لبنان فى مرحلة الاحتواء لهذا الفيروس المستجد الذى يرتكز على الكشف على الحالات والتأكد من التشخيص مخبريا وتحديد المخالطين ومتابعتهم، إن كان عبر المعابر الحدودية أو عبر المؤسسات الصحية.

 

والتزام المواطنين الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلي، تطبيق الحجر الصحى المنزلى لمدة 14 يوما من تاريخ دخولهم لبنان، بالإضافة إلى التوجه إلى طوارىء مستشفى رفيق الحريرى الجامعى عند ظهور عوارض مرضية (حمى أو سعال أو ألم فى الحنجرة أو عطس أو ضيق فى التنفس)، ومن الأفضل الاتصال بالرقم 76592699 قبل المجيء إلى المستشفى".

 

وتابع: "وأضيفت اليابان إلى لائحة البلدان التى سجل فيها انتشار محلي، لتصبح هذه البلدان: الصين، كوريا الجنوبية، اليابان، سنغافورة، إيران وإيطاليا".

 

وقال: "تشدد وزارة الصحة العامة على الاهتمام بالنظافة والغسل المتكرر لليدين واتباع آداب السعال،و تطبيق الحجر الصحى على المواطنين الوافدين من البلدان التى سجل فيها انتشار محلى للفيروس وعدم اختلاطهم بالمجتمع".

 

 


لبنان

أخبار لبنان

إصابات جديدة

فيروس كورونا

كورونا ينتشر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

الموسيقار الكبير هانى شنودة لـ«اليوم السابع»: ماعندناش نوتة مؤدبة وأخرى قليلة الأدب ولهذه الأسباب ستستمر المهرجانات.. نجيب محفوظ وضع بذرة فرقة المصريين وجاهين سقاها.. وفرقة أسبانية سرقت لحن زحمة يا دنيا زحمة

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

ديانا حداد: مبخافش من حاجة.. وإطلالاتى الإعلامية مدروسة.. فيديو

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

لو شكيت فى الإصابة بكورونا.. خطوات العزل الذاتى بالمنزل "فيديو"

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

التنمية المحلية: 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة