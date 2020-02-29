لبنان يغلق مدارسه بسب كورونا و"الأونروا" تغلق مؤسساتها ببيروت

إيمان حنا

قالت وزارة التربية اللبنانية، إنه سيتم إغلاق المدارس في البلاد حتى الثامن من مارس؛ كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد تأكد رابع حالة إصابة بالفيروس، وفرض قيودا على الرحلات الجوية من الدول التي تأثرت بالتفشي.

ومن جهة أخرى أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في بيروت اليوم السبت ، عن إغلاق جميع المدارس والمؤسسات التربوية التابعة لها في لبنان كإجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأكد مكتب وكالة (الأونروا) في بيان اليوم، إغلاق المدارس وحضانات الأطفال وجميع المؤسسات التربوية داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان ، ابتداء من اليوم وحتى 9 مارس القادم كأجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وكانت (الأونروا) أنشأت خلال الأيام القليلة الماضية غرفة طوارئ وشرعت بحملات توعية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا.