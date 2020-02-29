اليوم السابع
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خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 16

السبت، 29 فبراير 2020 09:00 ص
كوريا الجنوبية تسجل 594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الوفيات إلى 16 كورونا
أ ش أ

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 أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فى زيادة هى الأكبر حتى الآن فى البلاد، ليصل بذلك إجمالى حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.

وذكر مركز تدابير الحجر الصحى فى كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أنه تم اكتشاف 594 إصابة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد(كوفيد-19)، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس الوبائى فى كوريا الجنوبية إلى 2931 حالة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه من بين المصابين الجدد البالغ عددهم 594 حالة، توجد 476 حالة فى مدينة دايجو و60 حالة فى كيونج-بوك، ما أدى إلى ارتفاع عدد المصابين الإجمالى فى هذه المناطق إلى 2524 حالة.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 16 شخصًا، فى حين تم رفع الحجر الصحى عن 27 مريضا بعد أن تماثلوا الشفاء التام، وتجاوز عدد الذين خضعوا لفحوصات الفيروس 80 ألف شخص حتى الآن.

قررت 62 دولة تقييد دخول المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية، إما بحظر الدخول أو تشديد إجراءات الحجر الصحي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع عدد الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى أكثر من 2,300 حالة مؤكدة.

 

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، ارتفع عدد الدول التى تحظر بشكل كامل أو جزئى دخول القادمين من كوريا الجنوبية إلى 30 دولة بزيادة 8 دول مقارنة مع اليوم السابق، بما فيها جامايكا، وترينيداد وتوباجو، وجزر القمر، وجزر مارشال، ومدغشقر، وفانواتو.

 

وقالت فيتنام إنها ستعلق برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول للزوار الكوريين الجنوبيين اعتبارا من يوم غد السبت، كما حظرت دخول الكوريين والزوار من مدينة "دايجو" وإقليم "كيونج سانغ" الشمالي، حيث تم الإبلاغ عن الجزء الأكبر من الحالات المؤكدة.

 

وبلغ عدد الدول التى تشدد إجراءات الدخول 32 دولة بزياة 21 دولة عن اليوم السابق، من ضمنها ملاوي، وإثيوبيا، وصربيا، وزامبيا، وزيمبابوي، وكينيا.

 

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن 9 مناطق صينية، تشمل شاندونج، ولياونينج، وجيلين، وهيلونججيانج، وفوجيان، جوانجدونج وشانغهاي، وشنشي، وسيتشوان، شددت إجراءات الدخول ضد المواطنين الكوريين الجنوبيين.

 

 


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فيروس كورونا

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