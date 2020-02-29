اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 11:53 ص
خالد صلاح
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كوريا الجنوبية تسجل 219 إصابة جديدة بـ"كورونا" بعد ساعات من تسجيل 594 حالة

السبت، 29 فبراير 2020 11:46 ص
كوريا الجنوبية تسجل 219 إصابة جديدة بـ"كورونا" بعد ساعات من تسجيل 594 حالة كوريا
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أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي في الصين، ليرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3150 حالة.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أن ذلك يأتي عقب ساعات قليلة من تسجيل كوريا الجنوبية 594 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد.

وأعلن مركز تدابير الحجر الصحي بعد ظهر اليوم السبت عن اكتشاف 594 حالة و219 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كل من صباح ومساء اليوم السبت على التوالي بتوقيت كوريا الجنوبية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 3150 حالة.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 


كوريا

كورونا

كوريا الجنوبية

حيوانات وبشر

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