اليوم السابع
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قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة 5 ساعات بسبب أعمال الصيانة

السبت، 29 فبراير 2020 04:14 م
قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الجديدة 5 ساعات بسبب أعمال الصيانة انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن قطع المياه عن مناطق ،( القطامية - اسكان النقابات - اسكان المستقبل ۱ ، ۲ ، ۳ - المحليات ( 3 ، 4 )، وذلك من الساعة العاشرة صباح يوم الاحد الموافق ۲۰۲۰/۰۳/۰۱ وحتى الساعة الثامنة مساء من نفس اليوم،  نظرا لوجود اعمال صيانه بالخط ٦٠٠ مم المغذي لمناطق التجمع الثالث.
 
وأضاف المهندس جمال طلعت أنه على قاطنى المدينة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكداً قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم (15100 ).
 
‫وكان المهندس جمال طلعت، قد قام بجولة ميدانية بالتجمع الثالث شملت مناطق(القطامية – محليات الشباب – محور سعـد زغلـول) والذى يعد الشريان الحيوى للتجمع الثالث، نظراً لربطه بالطريق الدائرى.‬
 
‫كما تفقـد مساعد نائب رئيس الهيئة، شارع الحـزام الأخضـر"الدائرى الجنوبى بالتجمع الثالث"، ووجه بضرورة ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية  ليتم الاستفادة منه بشكل كامل، مشدداً على أهمية الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالمحاور والطرق فى أسرع وقت، نظراً لأهمية تلك الطرق، وتزامناً مع افتتاح مجمع تراخيص السيارات بالقاهرة الجديدة  بالتجمع الثالث.‬
 
‫كما وجه المهندس جمال طلعت بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر بمساحة حوالى 40 فدانا، والتى تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بإنشاء عددٍ من  الحدائق العامة والمفتوحة لتكون متنفساً صحياً لسكان المنطقة، على أن يتم تصميمها بشكل حضارى يليق بالقاهرة الجديدة، وكذا العمل على  إقامة  مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتل السكنية، وتكثيف النظافة الداخلية والخارجية لجميع  محليات التجمع الثالث.‬
 
‫ كما قام المهندس  جمال طلعت، بالمرور على المواقف العشوائية بمنطقتى ( الشويفات - منطقة البنك الأهلى بالتسعين الجنوبى)، مصدراً تكليفاته لمسئولى الجهاز بضرورة الانتهاء من تلك الظاهرة، ووضع دراسة ومقترحات عاجلة لحلها بشكل دائم وفى أسرع وقت.‬

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

المواقف العشوائية

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