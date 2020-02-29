فيديو.. محافظ كفر الشيخ يكرم 36 متميزاً من أبناء المحافظة

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكريم 36 متميز من أبناء المحافظة في عدد من المجالات، حيث تم تكريم العديد في قطاع الصحة من طبيب وطبيبة وممرض وممرضة وفنى وموظف ومعاون، لكفاءتهم وأدائهم المتميز فى العمل وحسن التعامل مع المرضى والمواطنين، وهؤلاء هم القدوة التي يحتذى بها وتكريمهم دليل على الاهتمام والإخلاص والاجتهاد فى العمل، ومن بينهم " الدكتورة سماح أحمد جاد، مدير إدارة المستشفيات بكفرالشيخ، الدكتور محمد كمال بسام، مدير مستشفى العبور للتأمين الصحي، الدكتور محمد عطية أبو السعد، مدير مستشفى دسوق العام، الدكتور محمد فهمي الفار، مدير مستشفى فوه المركزي، الدكتور محمد عبدالمنعم أبو سمره، نائب مدير مستشفى العبور، الدكتور محمد فتحي السبكي، مدير بنك الدم بمستشفى دسوق العام، الدكتور محمد الطوخي، مدير بنك الدم بمستشفى فوه، الدكتور عبدالله محمد الجندي، رئيس قسم الأسنان بمستشفى العبور، الدكتور فرج السيد رزق، رئيس قسم المسالك بمستشفى العبور، الدكتورة دعاء محمد الغنيمي، استشاري الأطفال_رئيس قسم أمراض الدم بمستشفى العبور، الدكتور محمد كمال عسكر، أخصائي الأطفال بمستشفى العبور.

كما كرم المحافظ، الممرضة خضرة شعبان حسن، رئيس التمريض بمستشفى العبور، محمود عبدالسميع عطيه، تمريض بنك دم مستشفي دسوق العام، رقية محمد عبدالهادي، تمريض بنك دم مستشفي دسوق العام، وفاء مدحت أنور، تمريض قسم أمراض دم الأطفال بمستشفى العبور، خديجة محمد الورداني، مشرف تمريض بمستشفى العبور، سلوي السيد رضوان، مشرف تمريض بمستشفى فوه المركزي، عزه جابر ميلاد، مشرف تمريض بمستشفى فوه المركزي، أمل محمد شعبان، فني تمريض بمستشفى العبور " قسم الأورام ".

كما كرم المحافظ، مسعودة فتيح راغب، فني تمريض بمستشفى العبور قسم الأورام، أمينة محمد ذكي، مشرف تمريض بمستشفى العبور، ضياء الدين السيد فتوح، مدير مركز خدمة العملاء بمستشفى العبور، عبدالرحمن فؤاد أبو اليزيد، طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة التمريض مستشفي العبور "، وذلك يمثل دافعًا لديهم لبذل مزيد من العمل والعطاء في قطاع الصحة، ودورهم فى تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، وأن العاملين المتميزين مثالاً يحتذى به بين العاملين فى مجال الصحة، مشيراً إلى حرص محافظة كفرالشيخ على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

كما كرم المحافظ لعديد بهيئة الإسعاف المصرية بكفرالشيخ، ومن بينهم" الدكتور أحمد عبدالفتاح الجنزوري، رئيس فرع هيئة الإسعاف المصرية بكفرالشيخ، لجهوده المبذولة وعطائه المستمر في دعم المسيرة الطبية، والمسعف كمال محمد حامد محمد، والسائق محمود عبدالنبي بدير شهاب، لجهودهم المبذولة في إنقاذ المصابين والحفاظ علي متعلقاتهم الشخصية، وهذا يدل علي ضرب أروع الأمثلة في الأمانة والشرف والضمير الإنساني، مقدماً لهم خالص الشكر والتقدير ".

وكرم المحافظ اللاعب " أدم علاء الدين علي عبدالسميع "، لاعب جمباز فني، لحصوله علي المركز الأول والميدالية الذهبية علي مستوي الجمهورية في الجمباز الفني بنين تحت 7 سنوات للموسم الرياضي 2019-2020م، مشيراً لضرورة أن تكون هذه النماذج المتميزة قدوة ساطعة أمام أبنائنا من شباب كفرالشيخ الواعد ليحذون حذوهم.

كما كرم محافظ كفرالشيخ، في قطاع التربية والتعليم كلاً من " هاني عبدالحكيم عبدالرحمن سويلم، مدير مدرسة دسوق الإعدادية بنات، بشري محمد مصطفي عطيه، معلمة رياض أطفال بمدرسة السيد فودة إدارة بلطيم التعليمية، لما قاموا به من دعم العملية التربوية وتأدية عملهم علي الوجه الأمثل، وجهودهم المبذولة وعطاءهم المستمر.

وكرم المحافظ فى الديوان العام وقطاع الوحدات المحلية تم تكريم " أسرة المرحومة نهده حسن جبر، إدارة خدمة المواطنين، تحسين عثمان العارف، إدارة خدمة المواطنين، عماد الدين محمد شعلان، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، لجهودهم المبذولة بإدارة خدمة المواطنين، وابراهيم فريج محمد الصعيدي، سائق بمجلس مدينة فوه، لجهوده المبذولة وتأدية عمله علي الوجه الأمثل بمجلس مدينة فوه.

وكرم محافظ كفرالشيخ، العديد من المشاركين في تحسين الخدمات لأهالي كفرالشيخ، من بينهم " أحمد محمد أبو سعدة، شيخ جامع قرية سنهور المدينة ومسئول لجنة الزكاة بالقرية، طاهر صلاح الخولي، منسق الحملات بلجنة زكاة سنهور المدينة، لما قاموا به في دعم وإنجاح الحملات التطوعية بالجهود الذاتية بالتعاون مع المجتمع المدني ".

