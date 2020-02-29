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فيديو.. سيولة مرورية بمصطفى النحاس المتجه من مدينة نصر إلى وسط البلد

السبت، 29 فبراير 2020 11:32 ص
فيديو.. سيولة مرورية بمصطفى النحاس المتجه من مدينة نصر إلى وسط البلد سيولة مرورية-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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انتظمت حركة سير السيارات أعلى شارع مصطفى النحاس بالجزيرة الوسطى أمام مدارس المنهل، وكذلك الشوارع الرئيسية بمدينة نصر، وكافة المحاور الرئيسية بالقاهرة، وكذلك محور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، انسياب فى حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وظهرت سيولة مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.

حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم، ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيجرى الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضرورى، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصًا على سلامة المواطنين.


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