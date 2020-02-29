فوز طلاب جامعة طنطا ببطولة الجمهورية للجامعات فى كمال الاجسام

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم ، فوز طلاب جامعة طنطا بالمركز الأول ودرع بطولة الجمهورية للجامعات المصريه الـ 47 لكمال الأجسام، والتى أقيمت بجامعة طنطا بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات بمشاركة 117 لاعب من 22 جامعة مصرية.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى حصول اللاعبون أحمد عطية محمد النجار بكلية الحقوق على المركز الاول والميدالية الذهبية فى وزن 60 كيلو ، وزياد أحمد المحمدى سليم بكلية التجارة على المركز الأول والميدالية الذهبية وزن 75 كيلو، وأحمد سامى عبد المنصف أحمد بكلية التربية النوعية على المركز الاول والميدالية الذهبية وزن 90 كيلو، ومؤمن مصطفى أحمد كساب بكلية التجارة على المركز الثانى والميدالية الفضية وزن 60 كيلو، ومحمد وليد محمد إبراهيم بكلية التربية على المركز الثانى والميدالية الفضية وزن 65 كيلو، ومهاب شريف بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 70 كيلو.

ووجه اللاعبون الشكر للدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة ، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة لجهودهم فى دعم لعبة كمال الأجسام بجامعة طنطا ، كما أعربوا عن تقديرهم لجمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والمدربين والمشرفين لما بذلوه من جهد أثناء انعقاد البطولة.

كان الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، قد قام بمشاركة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وفد الجامعة الفائز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية خلال مشاركته فى أسبوع الجامعات الأول الذى عقد فى جامعة سوهاج فى الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجاري، حيث حصل وفد جامعة طنطا على الدرع العام و13 كأس وميدالية فى البطولة بواقع 6 ذهب و 3 فضة و 4 برونز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن كأس المركز الاول والميدالية الذهبية حصل عليه كل من الدكتور محمد العيسوى فى مسابقة عضو هيئة التدريس المثالى ، والدكتور بشير الشوربجى فى مسابقة الشعر الفصحى ، والدكتور سمير القمرى فى مسابقة العزف الفردى ، والدكتور محمد السيد عبد الجواد فى مسابقة تنس الطاولة للرجال ، والطالب أحمد حلمى فى مسابقة تنس الطاولة للطلبة ، والدكتورة آلاء نافع ورنا حمدى وحبيبة وحيد وتقى فوزى فى مسابقة كرة السلة للسيدات.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى فوز الجامعة بكأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة كرة القدم للرجال بمشاركة الدكتور أحمد السيد عواض ، والدكتور على مبارك عبد الجليل، والدكتور عبد العال مهدى ، والدكتور حازم الخولى ، والدكتور محمد حماد ، وكل من الطلاب نادر البنا ومحمود رضا ومحمد السيد ، كما حصل على كأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة التنس الأرضى للسيدات الدكتورة نهاد الكنيسى ، وفى مسابقة الشطرنج للسيدات الدكتورة مشيرة محمد السيد.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الوفد نجح فى الحصول على كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة الشطرنج للرجال وحصل عليها الدكتور محمد شعيب ، بالاضافة الى محمد السيد عامر فى مسابقة القران الكريم ، والدكتور حازم الخولى فى مسابقة المارثون للرجال ، والطالب محمود رضا شاكر فى مسابقة المارثون للطلبة.