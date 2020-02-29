اليوم السابع
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غداً.. انطلاق الدورة السادسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون بأسوان

السبت، 29 فبراير 2020 09:10 م
غداً.. انطلاق الدورة السادسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون بأسوان مهرجان طيبة الدولى للفنون بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تنطلق مساء غد الأحد، فاعليات الدورة السادسة من مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل، والذى تستضيفه مدينة أسوان خلال الفترة من 1 وحتى 4 مارس، بمشاركة فرق من 7 دول عربية وأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح الذى يقام بقاعة عروس النيل بمدينة أسوان، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، عرض فنى دبكة لفرقة "لبنان"، بجانب عرض فنى لفرقة فنون شعبية متحدى الإعاقة بمصر، وبرومو عن المهرجان وكلمات للواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتورة هنا مكرم، رئيسة المهرجان.

وأكدت الدكتورة هنا مكرم، رئيس المهرجان، أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة أسوان، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، بالتعاون أيضاً مع وزارتى التربية والتعليم والبيئة.

وأضافت "مكرم"، أن فاعليات المهرجان هذا العام سيشارك فيها نحو 50 فناناً يمثلون 7 دول عربية وأفريقية، وهم: "السعودية والكويت والأردن وتونس ولبنان والعراق"، بالإضافة إلى مصر، لافتةً إلى أن المهرجان يضم ورش مسرحية وتدريب على نص المسرح، وعروض لفرق فنية، وندوات تثقيفية ورحلات علمية بمدينة أسوان.

وأشارت هنا مكرم، إلى أنه سيتم إعداد برنامج سياحى متكامل لضيوف المهرجان لزيارة المزارات السياحية والأثرية بأسوان من خلال التنسيق مع الآثار والسياحة بما يحقق أهم أهداف المهرجان وهو الترويج السياحى لهذه المحافظة الزاخرة بالعديد من المعالم السياحية والتاريخية.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عقد اجتماعا مع الدكتورة هنا مكرم رئيسة المهرجان بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى مديرى الثقافة والتربية والتعليم، خلال شهر ديسمبر الماضى، لبحث الاستعدادات اللازمة للمهرجان.

وأكد محافظ أسوان، أنه سيتم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لإظهار فعاليات المهرجان بالشكل اللائق وتحقيق المردود الإيجابى منه وخاصة التقارب بين الشعوب العربية والإفريقية من خلال المشاركة الواسعة للفنانين التلقائيين والتشكيليين.

 

 

 


مهرجان طيبة للفنون التلقائية ومسرح الطفل

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