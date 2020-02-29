عمومية نقابة المهندسين بالإسكندرية تعتمد ميزانية 2019

الإسكندرية - جاكلين منير

عقدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، اجتماعها بعد اكتمال النصاب القانونى، حيث تم اعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2019، وذلك لكل من مقر نقابة المهندسين بالشاطبى والمقرات، ونادى المهندسين بسابا باشا، ومدينة المهندسين ببرج العرب.

وفى ذات السياق وافق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة مهندسى الإسكندرية على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى الجديد 2020؛ بالإضافة إلى انتخاب مهندس محمد شفيق كمراقب للحسابات للسنة الجديدة لعام 2020

وبدأت الجمعية العمومية فعاليتها بكلمة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ثم تلى ذلك عرض تقرير الدكتور محمد الدقاق أمين النقابة، وتقرير المهندس محمد حفنى أمين صندوق النقابة والمهندس محمد فتح الباب أمين صندوق النادى وتعقيب الدكتور ناصر نور الدين المحاسب القانونى وتقريره المحاسبى ثم تقرير الدكتور حسن لطفى مراقب الحسابات المنتخب والتصويت بالموافقة من أعضاء الجمعية العمومية.

وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية قد شهدت بالأمس الانتخابات التجديد النصفى، حيث فاز بعضوية مجلس النقابة، فى شعبة الكهرباء محمد فتح الباب محمد حسن 915صوتا، وليد إبراهيم ماضى 652، علاء الدين محجوب 650، وفى شعبة الميكانيكا كريم محمد عبد الحميد 814 صوتا، وفى شعبة المدنى فاز حسن عزت لطفى 625صوتا، وفى شعبة العمارة فاز محمد أحمد حسن الرشيدى 804 أصوات وفى شعبة الغزل والتعدين فازت هبة المغربى 710 أصوات.

وشهدت النقابة انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين بالإسكندرية بإجمالى حضور 2608 أفراد، الأصوات الصحيحة هى 2079، وذلك من إجمالى 15 ألف عضو 963 فردا من أعضاء الجمعية العمومية .