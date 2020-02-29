طقس الخليج .. توقعات بسقوط أمطار والكويت 26 درجة مئوية

وكالات

طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا وشمال وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لسقوط الأمطار

السعودية 29 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، مكة المكرمة )وسماء غائمة الى غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على وسط وشرق المملكة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

الكويت 26 درجة مئوية

نهارًا دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

ليلًا بارد والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق

الامارات 23 درجة مئوية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم خاصة شرقا وشمال وبعض المناطق الساحلية، مع فرصة لسقوط الأمطار، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س على البحر، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.