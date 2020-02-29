طالبة فى تجارة جامعة الإسكندرية تحصل على المركز الأول فى بطولة الناشئين بالجزائر

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية الطالبة تقى محمد سليم البشارى (الفرقة الثانية - انجليزى) لحصولها على المركز الأول فى بطولة الناشئين بالجزائر- والمركز الثانى فى بطولة الغردقة الدولية - والمركز الثانى فى بطولة الجمهورية والطالب عمر أشرف عبد العال (الفرقة الثانية - انجليزى) لحصوله على المركز الأول فى بطولة الجمهورية لمدة 5 بطولات متتالية والثانى فى البطولة الدولية - والمركز الأول ببطولة الجامعات بالإسكندرية على جهاز حصان الحلق جمباز فنى بيلغاريا.

كما فاز الطالب سيف الدين أحمد حمدى بدوى (الفرقة الأولى - انجليزى) لحصوله على المركز الثالث في بطولة الغردقة الدولية - والثالث فى الجمهورية والثانى فى الجمهورية- الطالبة: هانيا أحمد حمدى بدوى (الفرقة الرابعة - فرنسى) مدربة بمنتخب مصر ومحكمة.

وتأهل الطلاب الى البطولة الأفريقية المؤهلة الى أوليمبياد طوكيو 2020 إلى 15 المقامة فى شرم الشيخ من الفترة من 10 إلى 17 مارس جمباز الايروبك .

وتجدر الإشارة وزارة الشباب والرياضة قد نظمت ملتقى الاتحادات الطلابية تحت شعار" طاقة طلابية للمستقبل" بمشاركة 26 جامعة مصرية ومعهد عالى بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لعقد ندوات ومحاضرات توعوية ورفع ثقافة الشباب فى العديد من المجالات

وقال محمود جمال الدين، مدير عام رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، أن الملتقى يتم تنظيمه سنويا من قبل وزارة الشباب والرياضة وليس جامعة الإسكندرية بمشاركة العديد من الجامعات، واضاف لليوم السابع، أن جامعة الإسكندرية تشارك مثل الجامعات الأخرى بطلاب الاتحاد وعدد آخر من الطلاب بالكليات لرفع المستوى الثقافي للطلاب.