"طاطا" مريضة العظام الزجاجية تقلد الفنانين وتحلم بالتمثيل وتصميم الأزياء.. صور

الغربية – مصطفى عادل

رضوى نبيل عبد الرؤوف أو "طاطا"، كما تحب أن تنادى به، ابنة محافظة الغربية، هى طفلة من ذوى الهمم استطاعت أن تدخل قلوب الملايين بابتسامتها وفيديوهاتها التى انتشرت بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتفاعل معها الكثير، فبرغم من ظروفها الصحية ذات الطابع الخاص ومرضها النادر بالعظام الزجاجية، إلا أنها استطاعت أن تتغلب عليها وتحقق حلمها بأن تصبح طفلة مشهورة يعرفها الملايين من خلال الفيديوهات التى تقوم بتصويرها بمساعدة شقيقتها الكبرى "روان" وتحلم أيضا "طاطا" بان تصبح مصممة أزياء.

وتبدو للوهلة الأولى لمن يراها بأنها طفلة تبلغ من العمر عام ونصف، ولكن فى حقيقة الأمر فهى فتاة ناضجة تبلغ من العمر 14عاما ويرجع ذلك لمرضها النادر بالعظم الزجاجى وتوقف نموها، والتى تتعرض للكسر حال ملامسة جسدها وتلتئم الكسور بعد فترة.

الكابتن نبيل عبد الرؤوف، والد الطفلة "رضوى" قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "بنتى دى تميمة البيت وبركة الأسرة، وربنا رزقنا بهدية من عنده وحلم حياتى أشوفها أسعد واحدة فى الدنيا"، مشيرا إلى أن الطفلة رضوى تتمتع بخفة الدم والابتسامة الرقيقة ودخلت قلوب الملايين داخل مصر وخارجها بفيديوهاتها المضحكة التى تقلد فيها الفنانين والممثلين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف بأن "رضوى" هى نجلته الوسطى وولدت بتقوس فى قدميها، وذهبنا بها لعدد كبير من الاطباء ولم يكتشفوا حالتها حتى بدأت تشعر بآلام شديدة حال ملامسة جسدها وتوجهنا إلى طبيبة عظام بالقاهرة، والتى اكتشفت بأنها مريضة بمرض نادر وهو العظم الزجاجى، حيث أن عظمها يشبه الزجاج ينكسر عند ملامسته ويلتئم بعد فترة، وهذا المرض تسبب فى توقف نموها، حتى إذا رأها أى شخص يعتقد بأنها تبلغ من العمر عام ونصف أما فى الحقيقة فهى تبلغ من العمر 14عاما.

وأشار إلى أن الأسرة تحملها على كفوف الراحة، ويقدمون لها كل ما تحتاجه نظرا لأنها تقضى وقتها نائمة على السرير أو على عجلة الأطفال، ولم تكل والدتها أو تتعب من خدمتها والسهر على راحتها، كما يفعل هو أيضا ونجليه "مؤمن" و"روان"، مبينا بأن "طاطا" تقضى أغلب أوقاتها فى تصفح التابلت الخاص بها، وتعشق الألوان ولديها ذوق فريد فى اختيار الألوان وتنسيقها مع بعضها وهو ما يتضح فى اختيارها ملابسها بنفسها.

وأضاف بأن ابنته طلبت منه بأن تصبح طفلة مشهورة ويعرفها الكثيرون، وساعدها فى ذلك بأن عرض عليها الاشتراك فى موقع الفيديوهات الشهير Tik Tok" وقامت شقيقتها الكبرى بتصويرها بعض الفيديوهات ولم تمر ساعات قليلة حتى شاهدها أكثر من 300 ألف مشاهد، وبدأو فى التواصل والتفاعل معها بشكل كبير.

وتابع بأن طفلته تُعامل معاملة خاصة، مضيفا: حاولنا أن نقدم لها فى إحدى الحضانات الخاصة ولكن تراجعنا فى ذلك خوفا عليها من أن تصاب بأذى خاصة، وأن حالتها لا يعرفها الكثير وبالتالى قد تتعرض لكسور وتعانى من آلام شديدة"، مؤكدا أن زوجته وابنته يقمن بدور المعلم ويساعدونها فى التعلم ومذاكرة الدروس.

وأضاف بأن طفلته مُلقبة بـ"طاطا" ولا يناديها أحد باسم "رضوى" ومعروفة بين الجميع باسم الدلع، حتى إذا خرجت من المنازل يُقبل عليها الجيران بالمنطقة لمصافحتها والتحدث منها، وتحلم بأن تكون طفلة مشهورة ويعرها الجميع عليها.

من جانبها، أعربت رضوى عبد الرؤوف عن فرحتها بآراء متابعيها عنها والتى رفعت من روحها المعنوية، ورسمت البهجة على وجهها، مشيرة إلى أنها لم تتخيل أن يتفاعل معها الآلاف من المشاهدين على الفيديوهات الخاصة بها، وحب الناس لها أعطاها دفعة قوية للأمام.

وأضافت أنها مريضة بمرض العظام الزجاجية وتتعرض للكسر حال ملامسة أى شخص لجسدها، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها هما مثلها الأعلى وتقوم والدتها وشقيقتها الكبرى "روان" بمساعدتها فى مذاكرة دروسها، وتعشق التصوير والموضة، كما تحب الفنان أحمد حلمى ومنى ذكى وتعشق النادى الأهلى، كما تحب الخروجات برفقة أسرتها وخاصة شقيقتها الكبرى روان، مؤكدة بأن حلمها أن تكون ممثله مشهورة ومصممة أزياء.



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طاطا (2)



طاطا (3)