ضبط وتحرير 29 مخالفة صحة ونظافة وغلق 7 منشآت طبية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تم تنظيم وإطلاق حملة مكبرة مشكلة من أعضاء الفرق الفنية من إدارات الطب الوقائى والطب العلاجى والجودة ومكافحة العدوى وفريق من إدارة الرعاية الأساسية وتحت إشراف الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وبالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، للمرور على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية وغير الحكومية والصيدليات العامة والخاصة والمنشآت الغذائية ومحطات مياه الشرب.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط وتحرير 29 محضرًا ومخالفة منها 12 مخالفة للصيدليات. وأوصت اللجنة بالغلق الإدارى لصيدليتين مخالفين كما تم تحرير محضرين لمركزين طبيين و إصدار قرارًا بالغلق الإدارى لهما.

وفيما يتعلق بمراقبة الأغذية تم ضبط وتحرير 15 محضرا لـ7 منشآت منها بأسباب وجود خطر داهم وعدم وجود تراخيص، بالإضافة إلى ضبط وتحرير 29 محضرًا ومخالف لاشتراطات النظافة الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم التوجيه بالغلق الإدارى لـ4 منشآت منها.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وتأكيداته بشأن تكثيف مرور اللجان الرقابية على جميع المنشآت الطبية والصحية والمطاعم ومحلات بيع الأغذية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية وتوافر كافة الاشتراطات الصحية حرصًا على صحة المواطنين.