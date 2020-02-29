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ضبط مخزن أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالهرم

السبت، 29 فبراير 2020 01:27 م
ضبط مخزن أدوات كهربائية مهربة جمركيا بالهرم أدوات كهربائية -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين القبض على مدير  مخزن تابع لإحدى شركات الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص في الهرم، لحيازته (62,400) ألف قطعة أدوات كهربائية متنوعة مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلاً الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط."

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

 


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