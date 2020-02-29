اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 03:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط عاطل بحوزته 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بالدقهلية

السبت، 29 فبراير 2020 02:09 ص
ضبط عاطل بحوزته 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بالدقهلية حشيش - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وقد تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، انه فى إطار مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

فقد ورد معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المطلوب بمقر إقامتة بناحية قسم ثان المنصورة، تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تبين أنه 120 طربة، معدة للبيع و قدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى (840,000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر بأن تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في سيارة ملاكي حال وقوفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائرة قسم أول المنصورة، بعد احتراقها بالكامل، واحتراق أجزاء من سيارتين آخريين كانوا بجوارها.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية  بالمديرية، بورود بلاغ لقسم أول المنصوره، من شرطه النجده، بنشوب حريق بسياره ملاكي حاله توقفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائره قسم اول المنصوره، وعلى الفور انتقل العقيد احمد الجميلي مأمور القسم، و الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث القسم، وقوات الحمايه المدنيه، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطره على الحريق وإخماده.


الدقهلية

أخبار الحوادث

ضبط تاجر مخدرات

قسم ثان المنصورة

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة