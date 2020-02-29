ضبط عاطل بحوزته 120 طربة حشيش بقيمة 840 ألف جنيه بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالدقهلية بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وقد تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، انه فى إطار مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط مرتكبيها والقائمين عليها .

فقد ورد معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام عاطل مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامه آخر بمحافظة الشرقية تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالاتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات واستهداف المطلوب بمقر إقامتة بناحية قسم ثان المنصورة، تم ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش تبين أنه 120 طربة، معدة للبيع و قدرت القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بحوالى (840,000 – ثمانمائة وأربعون ألف جنيه) تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وتحرير محضر بالواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يذكر بأن تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، من السيطرة على حريق هائل شب في سيارة ملاكي حال وقوفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائرة قسم أول المنصورة، بعد احتراقها بالكامل، واحتراق أجزاء من سيارتين آخريين كانوا بجوارها.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ لقسم أول المنصوره، من شرطه النجده، بنشوب حريق بسياره ملاكي حاله توقفها بشارع أحمد ماهر التابع لدائره قسم اول المنصوره، وعلى الفور انتقل العقيد احمد الجميلي مأمور القسم، و الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث القسم، وقوات الحمايه المدنيه، إلى مكان البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطره على الحريق وإخماده.