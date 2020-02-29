اليوم السابع
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ضبط شخص استولى على 190 ألف من ماكينة صراف آلى بالسكندرية

السبت، 29 فبراير 2020 01:13 م
ضبط شخص استولى على 190 ألف من ماكينة صراف آلى بالسكندرية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية من إحدى ماكينات الصراف الآلى الخاصة بأحد البنوك بالإسكندرية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من (موظف بإحدى شركات الأمن والحراسة) بوجود عجز قدره (113,250 جنيه) بماكينة الصرف الآلى الخاصة بأحد البنوك المتواجدة داخل مول تجارى بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (مراقب أمن بخدمات نقل الأموال بذات الشركة المبلغة - مُقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بسابقة قيامه بالاستيلاء على مبلغ (190 ألف جنيه) من ذات الماكينة على فترات، وأرشد عن مبلغ مالى قدره ( 126.950 ألف جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتعاقب المادة 313 بالأشغال الشاقة المؤبدة من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:

1-   أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

2-  أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3-  أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4-  أن يكون السارقون دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن بواسطة كسر باب ونحوه، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة، أو بواسطة التنكر بزى أحد الضباط، أو موظف عمومي، أو إبراز أمر مزور مدعي صدوره من طرف الحكومة.

5-  أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كما تعاقب المادة 314 بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل من ارتكب جريمة السرقة بالإكراه، وتغلظ العقوبة فى حال تركت الجروح آثار " عاهة مستديمة " كما تعاقب مرتكب جريمة السرقة بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، إذا وقت الجريمة في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان احدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

2-  إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3-  إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

وتعاقب المادة 317  بالحبس مع الشغل مرتكب واقعة السرقة فى حالات :

1-  السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في احد المحلات المعدة للعبادة.

2-   السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3-  السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليه في الباب التاسع من الكتاب الثاني.

4-  السرقات التي تحصل ليلاً.

5-  السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6-  السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7-  السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو احد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

 

 

 

 
 
 
 

 

 


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الداخلية

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