اليوم السابع
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السبت، 29 فبراير 2020 03:07 م
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ضبط سلع غذائية منتهيه الصلاحية فى حملة بالخارجة

السبت، 29 فبراير 2020 01:43 م
ضبط سلع غذائية منتهيه الصلاحية فى حملة بالخارجة لحمة مفرومة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن ضبط أغذية فاسدة فى حملة موسعة بمركز الخارجة بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين وأكد وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، المهندس صلاح السيد، تنفيذ حملة على أسواق ومنافذ بيع وشراء اللحوم والأسماك والمحال التجارية ومطاعم الأغذية بمدينة الخارجة أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المفرومة والسى فود والحلويات منتهية الصلاحية، من حلوى متعددة الأصناف ولحوم مفرومة متغيرة فى الصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وعدد كبير من أطباق السى فود المجمدة داخل ثلاجات بعض المحال التجارية بمدينة الخارجة.

وأضاف صلاح، أنه جارٍ تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وإعدام كمية من اللحوم المفرومة الفاسدة بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أعلنت الأسبوع الماضى عن تحرير 118 محضرًا ومخالفة تموينية فى حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة.

أكد صلاح فى بيان صحفى، تحرير 28 محضراً ومخالفة تموينية فى حملة تفتيش لأفران الخبز البلدى المدعم، و 90 محضرًا فى حملة تفتيش على الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة جود السلع المعروضة ،مشيرا إلى أن حملة المخابز أسفرت عن تحرير 18 محضر نقص وزن و محضر مخالفة مواصفات قانونية للخبز، و 9 محاضر تهريب وتجميع أجولة دقيق مدعم.

أضاف السيد أن حملة الأسواق أسفرت عن تحرير 50 محضر عدم إعلان عن أسعار، و محضر تجميع وتهريب مواد بترولية، و ضبط 5 محلات تجارية بدون ترخيص، و محضرين لضبط سلع مجهولة المصدر، وتحرير 29 محضر عدم حمل شهادة صحية، لمنشآت تقدم أغذية ومشروبات، و محضر غش تجارى تضمن طرح سلع منتهية الصلاحية وفاسدة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

 

 


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