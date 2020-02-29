ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن

كتب بهجت أبو ضيف - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بضبط عناصر تشكيل عصابي بمحافظة الجيزة تخصص في إرتكاب جرائم سرقات المساكن، بمنطقة 6 أكتوبر قاموا بارتكاب 9 حوادث سرقة.

وكشفت تحريات ومعلومات بالإدارة العامة لمباحث بمديرية أمن الجيزة بقيام 3عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة وأحدهما مسجل شقى خطر بمقيمين بالجيزة، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بطريقة كسر الكالون وبإستخدام سيارة مستأجرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وقيامهم بإرتكابهم، عدد 9 جرائم سرقات مساكن بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع بأماكن إخفائها وتصريفها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.