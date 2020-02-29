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"صيادلة القاهرة": إعداد معمل للتركيبات الدوائية بالنقابة لتطوير مهارات الأعضاء

السبت، 29 فبراير 2020 01:00 ص
"صيادلة القاهرة": إعداد معمل للتركيبات الدوائية بالنقابة لتطوير مهارات الأعضاء الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة الفرعية، بصدد الإعلان عن آليات لاختيار الصيدلية المثالية فى كل منطقة طبية بالقاهرة، والبالغ عددهم 38 منطقة، حيث سيتم اختيار صيدلية كل فترة زمنية، سيتم الإعلان عنها، بعد الاتفاق عليها مع مديرية الصحة بمحافظة القاهرة، مشيرا إلى من بين عوامل اختيار الصيدليات، انضباط الصيدلية من حيث استمرار وجود صيادلة بها، ولم يسجل ضدها أي مخالفات.
 
وأضاف الشيخ، في تصريحات خاصة : كما سيتم الإعلان عن تدشين دورة للتركيبات المعملية، حيث جارى الانتهاء من إعداد معمل خاص بتركيب الأدوية، لإثقال مهارات الصيادلة، وتعظيم دورهم، واعتماد تلك الشهادات من مديرية الصحة، والإعلان عن الصيدليات العاملة في التركيبات، لافتا إلى أن ذلك يحد من ظاهرة انتشار دخلاء المهنة، لافتا إلى أن النقابة بدأت في تلقى طلبات الأعضاء الراغبين في المشاركة بالدورة التدريبية، وسيتم البدء في تنفيذها، بعد افتتاح المعمل.
 
وأوضح نقيب صيادلة القاهرة، أنه سيتم الإعلان عن الصيدليات التي حصل أعضائها عن تلك الدورات التدريبية، للجمهور والأطباء، لتمييز الصيدلى الحاصل على تلك الدورة بشهادة معتمدة من النقابة والمديرية، وعمل لوجو مميز لأى صيدلية يحصل صاحبها على تلك الدورة، لافتا إلى أنه انطلاقا من اهتمام النقابة برفع المستوي العلمي لمن يريد من أعضائها، فسيتم اعتماد الدبلومات المختلفة مع أكاديمية السادات، في عدة مجالات، منها: إدارة المستشفيات، ودبلومة الجودة، ودبلومة التغذية، وكذلك مكافحة العدوى، والتى تتيح للحاصلين عليها درجة الأخصائى معتمدة من وزارة التعليم العالى، ونقابة صيادلة مصر ووزارة الخارجية المصرية بأسعار فى متناول كافة الصيادلة، من أعضاء الجمعية العمومية لصيادلة القاهرة.
 
 

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