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صور.. هبوط أرضى شرق الإسكندرية و الحى يخطر الصرف الصحى

السبت، 29 فبراير 2020 03:06 م
صور.. هبوط أرضى شرق الإسكندرية و الحى يخطر الصرف الصحى هبوط أرضى
الإسكندرية جاكلين منير

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تابعت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول شرق الإسكندرية، عمليات رفع المخلفات ، حيث تم اليوم السبت إجراء جولة مرورية ، بتواجد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول، يرافقه مدير إدارة المتابعة الميدانية، حيث تم متابعة معاينة هبوط أرضى نهاية شارع ممر النخيل أمام عقار 38 ، و تم التنسيق مع قيادات شركة الصرف الصحى، حيث تم المعاينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا الهبوط.

كما تابع رئيس الحى مستوى النظافة بشارع مسجد سيدى بشر حيث التحفظ على الجوانى المستخدمة فى عملية الفرز وتم تسليمها لشركة نهضه مصر لاعدامها.

من جهه أخرى أشار بيان صادر من حى المنتزة أول بالإسكندرية، إلى أنه تم معاينه أعمال سقوط اجزاء من بلكونة بشارع مسجد سيدى بشر بحرى حيث تم عمل حواجز خشبية حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحت اشراف وتوجيهات حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه اول ووفقا لتعليماتة، توجهت وحدة الإزالة والتدخل السريع لرفع المخلفات و عمل حواجز خشبية حول العقار ناصية شارع خالد بن الوليد مع مسجد سيدي بشر أعلي أحد الكافيهات وذلك حرصا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

فيما قامت إدارة الرقابة والرصد البيئي و بتواجد أخصائي الرصد البيئي بالمحافظة و أخصائي الرصد البيئي بالحي ، بمتابعة أعمال رفع الاتربة و تمهيد الطريق بطريق ميرزا و تم الدفع بعدد واحد لودر و سيارات تابعة للحي وذلك لليوم الخامس على التوالى لرفع المخلفات .

    

معاينة الهبوط الارضى
معاينة الهبوط الارضى

 

وضع حواجز خشبية
وضع حواجز خشبية

 

هبوط ارضى
هبوط ارضى

 


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