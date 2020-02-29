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صور.. محافظ بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

السبت، 29 فبراير 2020 10:54 م
صور.. محافظ بورسعيد يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم
بورسعيد- محمد فرج

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كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، الفائزين بمسابقة بورسعيد المحلية لحفظ القرآن الكريم، وذلك بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالازهر والشيخ القاري عبد الفتاح الطاروطي والمنشد حسام صقر.
 
وتأتي المسابقة لتحديد الأوائل في كل فرع من فروع المسابقة الأربعة" حفظ القرآن الكريم كاملا بروايتين - الصوت الحسن - الإبتهال والإنشاد - حفظ القرآن الكريم للإناث"، وذلك لتحديد من يمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام في الفترة من السادس وحتى العاشر من شهر مارس المقبل .
 
وكان عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، بالقاعة الجديدة في ديوان عام المحافظة، للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والإبتهال الديني، التي ستنطلق في السادس من مارس المقبل بالتزامن مع افتتاح المجمع الإسلامي في مدينة بورفؤاد بعد تطويره، وأداء صلاة الجمعة به بحضور وزير الأوقاف، والمشاركين في المسابقة من مختلف دول العالم. 
 
وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الدورة الثالثة من المسابقة يشارك بها 41 دولة منهم 32 دولة أفريقية، مرحبا بكافة المشاركين بالمسابقة على أرض المدينة الباسلة بورسعيد. 
 
وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك مشاركين من قارة أفريقيا، ودول عربية، ومن أمريكا اللاتينية ودولة روسيا وقارة أوروبا، مؤكدا على أن مصر هي الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، قائلا :"الدين والاعتدال في مصر، ومصر هي العمود الفقري للدول الإسلامية".
 
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(1)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(1)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(2)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(2)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(3)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(3)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(4)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(4)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(5)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(5)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(6)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(6)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(7)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(7)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(8)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(8)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(9)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(9)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(10)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(10)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(11)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(11)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(12)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(12)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(13)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(13)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(14)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(14)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(15)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(15)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(16)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(16)

تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(17)
تكريم-الفائزين-بمسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-(17)
 

بورسعيد

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القران الكريم

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