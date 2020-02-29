صور .. زراعة الوادى الجديد: الانتهاء من فحص 24 ألف شجرة نخيل وعلاج 886 من السوسة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، اليوم السبت، فى بيان صحفى أنه جرى خلال شهرى يناير وفبراير فحص 24 ألف شجرة نخيل بمناطق الفرافرة والقصر وموط والخارجة، واكتشاف إصابة 886 نخلة جرى علاجها بالكامل من خلال فرق المكافحة الزراعية المدربة والمبيدات والأجهزة المتوفرة فى كل إدارة زراعية وتم التشديد على ضرورة الرش الوقائى للنخيل عقب الانتهاء من عملية التقليم لضمان عدم ظهور الحشرة الضارة، فى ظل أن جروح التقليم بأشجار النخيل تعد بيئة خصبة لظهورها والرش الوقائى عقب التقليم يحمى النخيل من أضرارها.

وأضاف رضوان، أن إدارات المكافحة على تواصل أعمال المكافحة والفحص المستمر لمواجهة سوسة النخيل الحمراء والقضاء عليها وحماية النخيل بالمحافظة من الآفة الحشرية المدمرة، وذلك من خلال توفير كل المبيدات والأجهزة اللازمة لعلاج النخيل المصاب وفحص النخيل بشكل عام ، بالإضافة إلى الندوات الإرشادية والتعريف بإخطار السوسة وطرق الوقاية والعلاج فى حال اكتشاف إصابتها .

وتابع رضوان، أن إجمالى عدد النخيل المقلع نتيجة الإصابة ، لم يتعد 39 نخلة، وهو رقم لا يذكر فى ظل أن عدد النخيل بالمحافظة يبلغ 2 مليون و363 ألفا و731 نخلة، بالإضافة إلى العمل المتواصل لمكافحة كل الآفات الضارة الأخرى التى تصيب المحاصيل وغيرها.

أكد إسماعيل أنه أيضا تمت مقاومة الفئران على مساحة 1850 فدانا، ومكافحة النمل الأبيض بعدد 9 وحدات سكنية، وعلاج 4 أشجار نخيل ضد العفن الدبلودي ، و7 نخلات ضد اللفخة السوداء، وتم تعفير 4210 نخلات بالكبرىت، وتبخير 600 طن بلح، وذلك خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الإدارات الزراعية لا تتالوا جهدا نحو الحفاظ على نخيل المحافظة، والتشديد على الرش الوقائى والفحص المستمر والتعريف بأعراض الإصابة وإخطار سوسة النخيل الحمراء ومقاومة كل الآفات الضارة.

وفى سياق مختلف كان المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ، أعلن عن الانتهاء من حصر المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا الموسم، ووصلت المساحة الى 192303 فدان قمح، بينما زاد الزمام الزراعى للمحافظة هذا العام عن العام الماضى بواقع 23382 فدان، حيث بلغت اجمالى المساحة المنزرعة من المحاصيل والخضر والبساتين 431443.19 فدان، مؤكدا على أن اجمالى المساحة المنزرعة هذا الموسم من المحاصيل بلغت 292192.17 فدان، حيث تصدر محصول القمح القائمة والتى بلغت مساحته 192302فدان على مستوى المحافظة، وكانت منطقة شرق العوينات بها أكبر مساحة منزرعة قمح بلغت 89027 فدان، بالنسبة لأجمالى المساحة المنزرعة خضر بلغت 77719فدان.



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة



فحص أشجار النخيل بالفرافرة