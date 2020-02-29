صور.. جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمركز الفشن ببنى سويف

شهد مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنهاء خصومة ثأرية منذ خمس سنوات بين أبناء عمومة بنجع ابو معيدة بعد مقتل أحد الأشخاص على يد أحد أبناء عمومته.
وشهد اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم جلسة الصلح العرفي التي عقدتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الشعبية لإنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بنجع أبو معيدة بمركز الفشن جنوب بني سويف، بحضور عدد من القيادات التنفذية والشعبية.
وعقدت جلسة الصلح بين الطرفين بحضور العميد محمد عبدالوهاب مدير المباحث الجنائية والعقيد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف والعميد أحمد سعد مأمور مركز الفشن والرائد أحمد حسين ، رئيس مباحث الفشن وأعضاء مجلس النواب جمال هندي وعلي أبودولة وبدوي النويشي ، والشيخ أشرف الحلباوي مدير اوقاف الفشن والقمص كيرلس عبدالمسيح وأهالي العائلتين.
إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى بنى سويف
إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى بنى سويف
إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى بنى سويف
إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى بنى سويف
إنهاء خصومة ثأرية بين ابناء عمومة فى بنى سويف
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