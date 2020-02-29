صور.. جلسة صلح تنهى خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بمركز الفشن ببنى سويف

بني سويف - هانى فتحى

شهد مركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إنهاء خصومة ثأرية منذ خمس سنوات بين أبناء عمومة بنجع ابو معيدة بعد مقتل أحد الأشخاص على يد أحد أبناء عمومته.

وشهد اللواء زكريا صالح ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، مراسم جلسة الصلح العرفي التي عقدتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأجهزة الشعبية لإنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بنجع أبو معيدة بمركز الفشن جنوب بني سويف، بحضور عدد من القيادات التنفذية والشعبية.