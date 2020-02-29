اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 01:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسيوط": استمرار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا

السبت، 29 فبراير 2020 12:00 ص
"صحة أسيوط": استمرار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا مديرية الصحة باسيوط
أسيوط - هيثم البدري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، إن المديرية تواصل إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، بعد تواصل انتشار هذا الفيروس، الذى أصبح حديث العالم، حيث تم رفع درجة الاستعداد لرصد أى حالات قد يشتبه فى إصابتها، والتعامل معها بالطرق الصحيحة، وتم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعى لديهم عن أعراض هذا الفيروس، وغيرها من طرق الوقاية، مؤكدا جاهزية مطار أسيوط الدولى لرصد أى حالات قد يشتبه بإصابتها بالفيروس، مشيرا إلى أن فى حالة ظهور أى أعراض على أحد العائدين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة، ونقله إلى أماكن المتخصصة للحجر الصحى.

 

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحى بمطار أسيوط، وتزويده بما يلزم  من مستلزمات طبية، ووقائية للتعامل مع الراكبين، والوافدين حيث تم تزويد المطار والحجر الصحى بأقنعة، وماسكات طبية، وجيل مطهر، ومستلزمات تنظيف، ومجس حرارى، تكتشف درجة حرارة المريض بمجرد تمريرها عليه.

 

وأشار مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية، والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بأسيوط ، وخاصة مستشفيات الحميات، ومستشفيات الصدر، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف المخصصة لنقل أى حالات أو أى حالات مشتبه بها فضلا عن التثقيف الصحى الشامل، ورفع الوعى بالمجتمع، وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة مع مدير المستشفيات العامة والمركزية.

 

وتابع مدير إدارة الطب الوقائى، أن مديرية الصحة قامت بتجهيز غرف عزل بالمستشفيات، وتزويدها بمستلزمات مكافحة العدوى اللازمة مع توفير كافة الأدوية، والمحاليل اللازمة للتعامل مع أى حالات مشتبه بها فضلا عن توفير وسائل تشخيص الحالات من أشعات ومسحات وغيرها من وسائل التشخيص التى تعتمد على التقنيات الحديثة.

 

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بعقد ندوات لمسئولى الأزمات، والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطواري، وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والتوعية بطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا.


تقارير مصرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

فيروس كورونا

كورونا

محافظة اسيوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

الموسيقيين بالشرقية تحرر محضرا لمنع حمو بيكا من الغناء فى افتتاح معرض سيارات

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

فيديو.. الزمالك يعدل تأخره أمام الترجي التونسى إلى فوز ثمين 3 / 1

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

الثلاثاء.. كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات فى حفل BT100

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

فولكسفاجن تتوصل لاتفاق تعويضات بـ 900 مليون دولار لتسوية " فضيحة الديزل "

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 28-2-2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والترجي فى دوري الأبطال

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

بيزنس تدوير النفايات الطبية الخطرة لتصنيع الملابس خطر على صحة المواطنين.. شرطة البيئة تضبط 166 طن مخلفات مستشفيات مدممة بـ 7 مصانع.. وتحريز نفايات بطاريات كهربائية.. مسئولة جهاز شئون البيئة: تسبب السرطان

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

اعرف تعليمات كارتيرون لـ بن شرقى قبل مواجهة الترجى التونسى

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

مصدر بالأهلي يكشف موقف رمضان صبحى من العلاج فى ألمانيا وسر غيابه الطويل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة