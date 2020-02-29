"صحة أسيوط": استمرار الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا

أسيوط - هيثم البدري

قال الدكتور وحيد مصطفى، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، إن المديرية تواصل إجراءاتها الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، بعد تواصل انتشار هذا الفيروس، الذى أصبح حديث العالم، حيث تم رفع درجة الاستعداد لرصد أى حالات قد يشتبه فى إصابتها، والتعامل معها بالطرق الصحيحة، وتم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية للمواطنين لزيادة الوعى لديهم عن أعراض هذا الفيروس، وغيرها من طرق الوقاية، مؤكدا جاهزية مطار أسيوط الدولى لرصد أى حالات قد يشتبه بإصابتها بالفيروس، مشيرا إلى أن فى حالة ظهور أى أعراض على أحد العائدين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة، ونقله إلى أماكن المتخصصة للحجر الصحى.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بإدارة الحجر الصحى بمطار أسيوط، وتزويده بما يلزم من مستلزمات طبية، ووقائية للتعامل مع الراكبين، والوافدين حيث تم تزويد المطار والحجر الصحى بأقنعة، وماسكات طبية، وجيل مطهر، ومستلزمات تنظيف، ومجس حرارى، تكتشف درجة حرارة المريض بمجرد تمريرها عليه.

وأشار مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية، والمنشآت الصحية التابعة لمديرية الصحة بأسيوط ، وخاصة مستشفيات الحميات، ومستشفيات الصدر، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف المخصصة لنقل أى حالات أو أى حالات مشتبه بها فضلا عن التثقيف الصحى الشامل، ورفع الوعى بالمجتمع، وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة مع مدير المستشفيات العامة والمركزية.

وتابع مدير إدارة الطب الوقائى، أن مديرية الصحة قامت بتجهيز غرف عزل بالمستشفيات، وتزويدها بمستلزمات مكافحة العدوى اللازمة مع توفير كافة الأدوية، والمحاليل اللازمة للتعامل مع أى حالات مشتبه بها فضلا عن توفير وسائل تشخيص الحالات من أشعات ومسحات وغيرها من وسائل التشخيص التى تعتمد على التقنيات الحديثة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة بعقد ندوات لمسئولى الأزمات، والأمن والسلامة المهنية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية لتوعيتهم بكيفية التعامل مع المخاطر وحالات الطواري، وتنفيذ خطط الإخلاء بالطرق الآمنة والتوعية بطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا.