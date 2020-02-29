شعبة المستوردين: فيروس كورونا لم يؤثر على واردات مصر من ياميش رمضان

كتبت سماح لبيب

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن استيراد ياميش رمضان يتم التعاقد عليه ويدخل الأسواق قبل شهر رمضان بـ 6 أشهر، وأن الفترة الحالية تم الانتهاء من جميع الكميات المتعاقد عليها، إلا أن الفاتورة الاستيرادية لياميش رمضان غالبا ما يتم حصرها بعد انتهاء شهر رمضان.

وأضاف شيحة لـ"اليوم السابع" ، أن الفاتورة الاستيرادية لياميش رمضان العام الماضى 2019 وصلت إلى 40 مليون دولار من مختلف الدول، موضحا أن أي دولة يتم تعطل الواردات منها يتحول المستوردون لدول أخرى بديلة وعلى سبيل المثال الزبيب الإيراني أو قمر الدين من سوريا، إلا أن الموسم الحالي لم يشهد أي مشاكل في الواردات خاصة وأن أزمة انتشار فيروس كورونا في إيران والتى تعتبر ثانى دولة بعد الصين فى انتشار الفيروس لم تؤثر على واردات الزبيب الإيرانى والأزمة حدثت بعد انتهاء وصول الشحنات المتعاقد عليها.

وأشار شيحة، إلى أن أغلب واردات الياميش من دبى وتركيا في حالة وجود مشاكل في سوريا أو إيران، تتحول مصر إلى الدولتين لتيسير وصول احتياجاتها من الياميش، كما تستورد مصر أنواع من الياميش من أمريكا الشمالية من البندق واللوز.

وفيما يخص أزمة كورونا، قال شيحة أن استيراد الياميش انتهت من الوصول للأراضي المصرية ، ولا يوجد أي تعطل بسبب انتشار الفيروس في الكثير من الدول .