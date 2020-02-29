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شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال شهرين

السبت، 29 فبراير 2020 09:36 ص
شركات البورصة المصرية ترفع رأسمالها بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال شهرين البورصة المصرية - أرشيفية
كتب ــ هانى الحوتى

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رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية رأس مالها بقيمة 3.7 مليار جنيه منذ بداية العام، موزعة بين 86 مليون جنيه خلال شهر يناير، و3.625 مليار جنيه خلال شهر فبراير، وذلك مقابل 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير من عام 2019، وزادت الشركات رأس مالها بأكثر من 11 مليار جنيه في 2019، موزعة بين 1.3 مليار جنيه خلال شهر يناير، و3.7 مليار جنيه خلال فبراير، و214 مليون جنيه خلال مارس، و391 مليون جنيه خلال أبريل، و14 مليون جنيه خلال مايو، و800 مليون جنيه خلال يونيو.
 
ووزعت الشركات 681 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و215 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و264 مليون جنيه خلال سبتمبر، و2.5 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر، و325 مليون جنيه خلال نوفمبر، و292 مليون جنيه فى ديسمبر. 
 
ورفعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، رأس مالها من 445 مليون جنيه إلى 1.3 مليار جنيه.
 
والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
 

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