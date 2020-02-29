س و ج. .ماهو الصداع العنقودى؟.. ولماذا نصاب به؟

كتبت فاطمة خليل

الصداع العنقودى من أكثر أنواع الصداع التي تسبب الألم الشديد، وهو أقل شيوعًا من الصداع النصفي أو التوتر، ويحدث الصداع العنقودى من تلقاء نفسه، وهذا يعني أنه لا يوجد مرض أو مشكلة طبية أخرى تسبب الصداع، في هذا التقرير نقدم مجموعة من الأسئلة والإجابات حول الصداع العنقودى وأسباب الإصابة به، وفقاً لموقع "emedicinehealth".

س: ما هو الصداع العنقودى؟



ج: يحدث هذا النوع من الصداع عادة في نفس الوقت من النهار أو الليل لعدة أسابيع، وهو عبارة عن مجموعات من نوبات الألم تصيب أحد جوانب الرأس، على سبيل المثال خلف أو حول عين واحدة.

قد يعاني المريض حتى من الغثيان والصداع النصفي مثل الهالة، يبلغ الألم الحاد عادة حوالي 5 إلى 10 دقائق من وقت بدء الصداع لأول مرة، ثم يستمر الألم عند شدة الذروة لمدة تصل إلى ثلاث ساعات.

س: ما هي أعراض وعلامات الصداع العنقودي؟



يأتي هذا الألم دون سابق إنذار (بدون أعراض مسبقة مثل الهالة في الصداع النصفي الكلاسيكي) وقد يبدأ كإحساس حارق على جانب أنف المريض أو في أعماق العين.

والألم يصل إلى الذروة في بضع دقائق.

يحمل هذا الألم الذي يطعن في العين عنصرًا يشبه الصدمة الكهربائية السريعة، والذي قد يستمر لبضع ثوان، وعنصر أعمق يستمر لمدة نصف ساعة أو أكثر.

يبدأ الألم دائمًا في عينيك ودائمًا على جانب واحد من وجهك.

الألم يبقى بالنسبة إلى معظم المرضى على نفس الجانب من الوجه، بينما ينتقل الألم في أقلية صغيرة إلى الجانب الآخر خلال المجموعة التالية.

بالإضافة إلى جانب واحد، تشمل الخصائص والأعراض والعلامات الأخرى التي تفصل الصداع العنقودي عن الصداع الأخرى:

-الصداع يحدث عادة بعد النوم.

-تكون العين على الجانب المصاب غزيرة الدموع.

-انسداد الأنف من جانب واحد وسيلان الأنف.

-الصداع العنقودي له اختلافات موسمية، تقع معظم نوبات الألم في شهري يناير ويوليو.

س: ما الذي يسبب الصداع العنقودي؟



لا يعرف الباحثون بالضبط سبب الصداع العنقودي، وهناك العديد من النظريات حول السبب، الأسباب المحتملة ومحفزات الصداع العنقودي هي الكحول والتدخين و الوراثة وأنماط النوم السيئة .