اليوم السابع
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"سيجاس" تخطر العاملين بها تسوية قضايا مصنع إسالة الغاز بدمياط

السبت، 29 فبراير 2020 04:55 م
"سيجاس" تخطر العاملين بها تسوية قضايا مصنع إسالة الغاز بدمياط الغاز
كتبت – مروة الغول

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أرسلت الشركة المصرية الإسبانية للغاز "سيجاس"، نشرة داخلية لجميع موظفى الشركة تخطرهم فيها بما تم الاتفاق عليه من انتقال ملكية الشركة إلى كلا من شركة اينى الإيطالية بنسبة 50% والشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" 40% والهيئة المصرية العامة للبترول %10 .

 

وأضافت النشرة المرسلة والتى حصلت اليوم السابع على نسخة منها، أن هذا الاتفاق ضمن تسوية شاملة لقرار التحكيم الدولى الصادر لصالح شركة يونيون فينوسا جاس، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم اعتماد هذه الاتفاقية من الجهات المسئولة لكل الاطراف خلال الشهرين القادمين مما يسهل عودة مصنع دمياط للعمل وتصدير الغاز المسال منه.

 

وأبرمت مصر اتفاق تسوية وآخر اتفاق إطارى بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" إيجاس وشركة إينى ومجموعة ناتورجى للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز "سيجاس"، وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ وبتاريخ دخول اتفاقية التسوية لحيز النفاذ.

 

وسيتم تسوية أحكام التحكيم الدولى الصادرة ضد مصر وإنهاء كافة النزاعات القائمة وبشكل نهائى بين مصر وشركة إيجاس من جانب وشركتى يونيون فينوسا جاس وسيجاس من جانب آخر، بشأن اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعى واستخدام مصنع الإسالة لتسييل الغاز الطبيعى بمصنع الإسالة بدمياط، يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بتسوية كافة النزاعات مع المستثمرين لتشجيع مناخ الاستثمار والعمل على جذبة داخل جمهورية مصر العربية.

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سيجاس

الشركة المصرية الاسبانية للغاز سيجاس

الغاز

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