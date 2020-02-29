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سوريا تكذب أردوغان: يمارس سياسة التضليل ويدعى تدمير منشآت للأسلحة فى سورية

السبت، 29 فبراير 2020 01:51 م
سوريا تكذب أردوغان: يمارس سياسة التضليل ويدعى تدمير منشآت للأسلحة فى سورية أردوغان
كتب كامل كامل

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كذبت سوريا للمرة الثانية خلال أيام قليلة، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قائلة :"واصل رئيس النظام التركى رجب طيب أردوغان ممارسة سياسة التضليل والكذب لتبرير عدوانه على الأراضى السورية ودعم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية فيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية إن :"رئيس النظام التركى يمارس سياسة التضليل والكذب ويدّعى تدمير منشآت للأسلحة الكيميائية فى سورية" لافتة إلى أن الجميع يعلم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت فى تقاريرها أن سورية لا تمتلك أى منشآت كيميائية.

وأكدت الوكالة السورية أن مبالغات النظام التركى عن إلحاق خسائر بالجيش العربى السورى هدفها التغطية على الهزائم الكبيرة التى ألحقت بأدواته الإرهابية وبمخططه الإجرامى ضد الشعب السوري.

 

وتخوض وحدات الجيش اشتباكات عنيفة ضد إرهابيى "جبهة النصرة" والمجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركى على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى بالتوازى مع تنفيذ ضربات صاروخية فى مناطق انتشار المجموعات الإرهابية فى المناطق والمزارع غرب مدينة سراقب ما أدى إلى تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

 

وقد ذكرت منصات تركية معارضة، عن مصادر من الجيش التركى المحتل فى شمال سوريا، أن عدد القتلى فى صفوف الجنود الأتراك المنتشرين بالمناطق التى تعرضت للقصف فى إدلب، بلغ 200 قتيل، وأن عدد المصابين بجروح خطيرة يتراوح من 70 إلى 80 جنديًا، بينما أعلنت السلطات الرسمية أن عدد القتلى لم يتجاوز 33 قتيلًا.

 

وذكر موقع تركيا الآن، أن أحد الجنود الأتراك الموجودين فى المناطق التى تعرضت للقصف، قال إن الجنود أحصوا أعداد القتلى والمصابين بأنفسهم، مؤكدًا أن 165 من عناصر الجيش التركى المحتل قتلوا فى القصف الذى شهدته إدلب مساء الخميس، وأن عدد حالات المصابين بجروح خطيرة وصل إلى نحو 80 جنديًا.

 

وأكدت المنصات التركية المعارضة، أن عدد القتلى من الجنود الأتراك فى الهجوم وصل إلى 34، أما محافظ هاتاى التركية، رحمى دوغان، أعلن فى أولى تصريحاته، أن عدد القتلى 9 جنود، وعقب بضعة ساعات، أعلن أن عدد القتلى قد وصل إلى 33 جنديا تركيا.

 


تركيا

سوريا

اردوغان

الجيش السورى

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