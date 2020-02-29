سلطنة عمان: عودة أكثر من 600 مواطن من إيران

أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، اليوم السبت، أن أكثر من 600 من مواطنى السلطنة فى إيران عادوا إلى البلاد منذ تاريخ 25 فبراير الجاري، وكتبت الخارجية العمانية ـ فى تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع (تويتر) - "أن الجهود متواصلة لاستكمال عودة من تبقى هناك"، مضيفة أن رحلات الطيران ستتوفر غدا الأحد من مدينة "شيراز"، ويوم الاثنين من "مشهد"، والثلاثاء من شيراز.

كانت وزارة الصحة العمانية، أعلنت قبل يومين تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح عدد الحالات المسجلة فى السلطنة خمس حالات، وجميع الحالات فى حالة صحية مستقرة ولا توجد أى وفيات.

وكان المتحدث باسم الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد أعلن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، في إيران إلى 43 شخصا وإصابة 593 حالة، بحسب آخر إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وأشارت مواقع إيرانية إلى وفاة نائب فى البرلمان، بينما أعلنت 23 مدينة أمس إلغاء صلاة الجمعة في مقدمتها طهران وقم بؤرة تفشي المرض في البلاد، ومشهد وتبريز وأصفهان والأهواز وشيراز وزاهدان وأردبيل وسمنان وخرم أباد وكرج.

ويتفشي فيروس كورونا فى عدة مدن إيرانية بطريقة سريعة، منذ إعلان أول حالتى وفاة 20 فبراير الجارى، وكانت لمسنين اثنين فى مدينة قم جنوب العاصمة طهران.

وكان اقترب الفيروس القاتل، من مواقع حساسة فى السلطة الإيرانية، بعد أن أصيب به عدد من المسئولين، بينهم معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشئون المرأة، وهى آخر المسئولين الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس، وقد تكون متواجدة بشكل دائم فى مقر الرئاسة الإيرانية فى "باستور" والأقرب للرئيس حسن روحانى، ما قد يعزز من سرعة تفشي المرض بين عدد أكبر من المسئولين، لاسيما وأن جميع من أصيبوا شوهدوا الأيام الأخيرة فى اجتماعات مع الرئيس ومسئوليين كبار فى البلاد.