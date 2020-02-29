زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية ويحذر من خطورة كورونا

رويترز

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون حضر تدريبات عسكرية أمس الجمعة وذلك في ظهور نادر وسط جهود للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا في البلد المنعزل.

ولم تعلن كوريا الشمالية عن ظهور أي حالات إصابة بالمرض لكن الإعلام الرسمي ذكر أن السلطات فرضت حجرا صحيا لمدة شهر على أفراد ظهرت عليهم أعراض الإصابة وإجراءات فحص مشددة في المناطق الحدودية والمطارات والموانئ البحرية.

وذكرت الوكالة في نبأ منفصل أن كيم عقد أيضا اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم بحث خلاله سبل اتخاذ إجراءات للوقاية من الفيروس.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله "في حال انتشر المرض المعدي خارج السيطرة ووجد طريقه إلى داخل بلدنا فسيكون له عواقب خطيرة".

واتخذت سلطات كوريا الشمالية سلسلة إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، المنتشر على أراضى جارتها الجنوبية والصين.

وشرعت بيونج يانج منذ منتصف الشهر الجارى فى إغلاق جميع المنافذ الحدودية وتعليق حركة النقل الجوى والسككى مع دول العالم، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الخميس.

وقبل ذلك، قررت الحكومة زيادة فترة الحجر الصحى على جميع القادمين من دول أجنبية لمدة 30 يوما، مع فرض قيود صارمة على الدبلوماسيين الأجانب العاملين فى البلاد.