اليوم السابع
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خالد صلاح
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رئيس فنزويلا: فيروس كورونا قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجى ضد الصين

السبت، 29 فبراير 2020 10:55 ص
رئيس فنزويلا: فيروس كورونا قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجى ضد الصين الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
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اعتبر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، أن فيروس كورونا الجديد قد يكون تم اختراعه كسلاح بيولوجى ضد الصين، ونقلت قناة "روسيا اليوم"،  اليوم السبت، عن مادورو قوله إنه تم إجراء تحليلات فى العالم تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن يكون سلالة تم اختراعها لأغراض الحرب البيولوجية ضد الصين". 
 
وأضاف، أن هناك الكثير مما يشير إلى حقيقة ذلك الأمر، ويجب أن نصرح بذلك، وندق ناقوس الخطر من أجل منع استخدام فيروس كورونا كسلاح ضد الصين وشعوب العالم.
 
وتم تسجيل فيروس كورونا الجديد فى نهاية ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان الصينية وهى أكثر مدن وسط الصين كثافة سكانية، حيث يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، وأسفر المرض عن وفاة نحو 2800 شخص حتى الآن، فيما بلغت حصيلة المصابين نحو 80 ألف شخص، وانتشر الفيروس فى أكثر من 50 دولة حول العالم.
 
و من جهتها أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين اليوم السبت إنها رصدت 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 327 حالة فى اليوم السابق.
 
ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة بالفيروس فى الصين إلى 79251 حالة حتى الآن.
 
وبلغ عدد الوفيات بالفيروس داخل الصين 2835 حالة بنهاية أمس الجمعة وذلك بزيادة 47 حالة عن اليوم السابق.
 
وأعلن إقليم هوبي، موطن الفيروس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة منها 37 بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.
 
أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، عن قلقه البالغ من سرعة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين، لافتا إلى أن عدد الحالات بلغ 3474 حالة فى 54 دولة.
 

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