اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بحضور وفد ممثل لوزارة التعليم الإماراتية...

رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 10:25 م
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك.. صور رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
كتبت - منى فهمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفلت كليات الفنون بجامعة حلوان ( الفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية) اليوم السبت، بمهرجان الفنون الرابع 2020 فى الزمالك، برعاية وبحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور حسام الرفاعى، والدكتورة منى فؤاد، نائبا رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتور كرم ملاك، عميد كلية التربية الموسيقية، ووكلاء الكليات، و وفد ممثل لوزارة التعليم الإماراتية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته كلية الفنون الجميلة بالزمالك اليوم السبت.

رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (2)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

بدأ المهرجان فى العاشرة صباحا، بموكب موسيقى لطلاب بكلية التربية الموسيقية، و مَرّ الموكب الموسيقى بشارع إسماعيل محمد، حتى كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم برنامج غنائى ومسرحى، و تم افتتاح معارض للفنون التشكيلية بالكليات الفنية، وتم تنظيم "بازار الفنون" للحرف اليدوية، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل فنية فى المجالات المختلفة.

رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (1)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

وأكد الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك، إن المهرجان يقدم هذا العام مجموعة كبيرة من الورش الفنية، مثل ورشة البورتريه، وورشة رسم الكاريكاتير، وورشة الوسائط المتعددة والأورجامى، وقد فتحت الكليات أبوابها لكل ضيوف المهرجان، وشارك طلاب الفنون فى الأنشطة والفعاليات المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم حفل موسيقى ومسرحى، وشارك فى الفعاليات طلاب من ذوى الهمم، و تم تنظيم عرض رياضى لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات لأول مرة، تضمن عرض للجمباز، وذلك بحضور الدكتورة حنان عبد الفتاح، عميد كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة حلوان، والدكتورة أمل رياض، وكيل الكلية. واستمرت فعاليات المهرجان حتى نهاية اليوم بالكليات الثلاث.

جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية
جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية
 
جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية2
جانب من بازار الفنون للحرف اليدوية
 
عرض رياضى لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات
عرض رياضى لطالبات كلية التربية الرياضية للبنات
 
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (6)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (5)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (4)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (2)
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (3)
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (4)
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (5)
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (3)
رئيس جامعة حلوان يشارك فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك
 
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك (1)
أعمال فنية مشاركة فى مهرجان الفنون الرابع بالزمالك

كليات الفنون بجامعة حلوان

مهرجان الفنون الرابع 2020

الدكتور ماجد نجم

رئيس جامعة حلوان

وزارة التعليم الإماراتية

الدكتور اشرف رضا

جامعة حلوان

الدكتور احمد فؤاد هنو

كلية الفنون الجميلة

عميد كلية الفنون الجميلة

فنون جميلة الزمالك

الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كلية الفنون الجميلة بالقاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

افتتاح المعرض الطلابى السنوى بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور

الخميس، 27 فبراير 2020 08:08 م

خالد عبد الغفار ووزير التعليم الإماراتى فى زيارة لكلية الفنون الجميلة بالزمالك.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 07:52 م

معرض "ع الحديدة" للدكتور إيهاب الطوخى بـ"فنون جميلة الزمالك"

الجمعة، 20 ديسمبر 2019 09:19 م

معرض "دروب" لطلاب الدراسات الحرة بفنون جميلة الزمالك.. صور

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 09:09 م

معرض "إيقاع" لطلاب القسم الحر بفنون جميلة الزمالك.. صور

الإثنين، 18 نوفمبر 2019 09:01 م

صور.. معرض "زوال" للفنانة العراقية رنا سامى سلطان بفنون جميلة الزمالك

الأحد، 04 أغسطس 2019 08:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

حلم موسم اللا هزيمة ينتهي.. ليفربول يخسر للمرة الأولى بمشاركة صلاح

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

شيريهان تدعو للزعيم عادل امام بـ "الشفاء " : 1000 مليون سلامة

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

من يصمم ملابس الملكة إليزابيث .. وماذا يحدث لملابسها القديمة؟

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

الأهلى يدافع عن الحلم الأفريقى من بوابة "صن دوانز".. المارد الأحمر يتسلح بالتاريخ للثأر من كتيبة موسيمانى.. خالد بيبو هداف لا ينسى أمام أندية البافانا بافانا.. عاشور الأكثر مشاركة.. والكفة تميل لأحفاد التتش

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 29-2-2020 وعيار 24 بـ191.36 ريال سعودى

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

صن داونز يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة الأهلي للإصابة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

أخبار مصر اليوم .. 2 مليار جنيه تمويل إضافى لرفع كفاءة 197طريقا بـ12 محافظة

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

فيديو.. يا ترى كل برج فلكى ممكن يرتكب جريمة إيه؟

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

اتحاد الكرة يحيل تظلم الأهلى ضد إيقاف كهربا للجنة الاستئناف

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

"ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما".. مشروع قانون يواجه عقوق الوالدين بالحبس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة