رئيس الوزراء يفتتح متحف الغردقة اليوم.. وجولة تفقدية لمشروعات المدينة

كتبت هند مختار

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، متحف الغردقة، يعقبها جولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمدينة، حيث يقع المتحف جنوب المدينة على مساحة 100 ألف متر، ويبلغ عدد القطع الأثرية به ما يقرب من 2000 قطعة أصلية بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه.

كان رئيس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وعدد من المشروعات التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها، وكلّف رئيس الوزراء بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، ومواجهة الظواهر والممارسات العشوائية المتمثلة في إلقاء القمامة من المواطنين على الطريق، أو تكسير الأسوار لصنع مخارج عشوائية، مشدداً على ضرورة التعامل بحسم مع هذه الممارسات.

‎وأكد مدبولى على ضرورة تفعيل المواقف الرسمية الواقعة أسفل الطريق الدائرى، وكذا ضرورة التواجد الأمني المكثف والتعامل بحسم مع أية مخالفات، مشيراُ إلى أن الدولة تقوم حالياً بتطوير الطريق الدائرى، واستثمار ما يزيد على 7 مليارات جنيه على الطريق الدائرى.

‎خلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: مطلوب من كل محافظ خطة واضحة بتوقيتات زمنية محددة، لإلغاء كل المواقف العشوائية واستبدالها بمواقف رسمية، وكذا منع إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات العشوائية، بالتنسيق مع مديرى الأمن والمرور، مؤكداً: "سأنزل معكم وأتابع وأرى ما أنجزتموه".