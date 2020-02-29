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رئيس الوزراء يفتتح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص بالغردقة.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 02:21 م
رئيس الوزراء يفتتح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص بالغردقة.. صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار والقيادات المختلفة من مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر.

تفقد رئيس مجلس الوزراء عقب افتتاح المتحف أركان المتحف، من بينها قاعة العرض المسرحي وكذلك منطقة السوق السياحي الخارجية بالمتحف، وكذلك المنطقة الثقافية بالمتحف.

من جانبه قال المهندس خالد محفوظ ممثل الشريك الخاص في متحف الغردقة، إن المتحف يضم آثارا من البحر الأحمر قديمة، تم استخراجها من مناطق مختلفة مثل منطقة وادي الحمامات بطريق القصير فقط.

وأوضح ممثل الشريك الخاص في تصريحات صحفية له أن المتحف سيضم منطقة ثقافية سيعرض فيها تراث قبائل البحر الأحمر، كذلك تخصيص مكان خاص لعرض المشغولات اليدوية التي يتم تصنيعها من الجلود، والتي تمثل الحياة اليومية لقبائل البحر الاحمر القديمة.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 آلاف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

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افتتاح متحف الغردقة

رئيس الوزراء يفتتح متحف الغردقة

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الغردقة

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