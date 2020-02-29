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رئيس الوزراء يصل مطار الغردقة الدولى استعدادا لافتتاح المتحف.. صور

السبت، 29 فبراير 2020 11:57 ص
رئيس الوزراء يصل مطار الغردقة الدولى استعدادا لافتتاح المتحف.. صور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
البحر الاحمر - عماد عرفة

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وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار الغردقة الدولى، استعدادا لافتتاح متحف الغردقة الواقع جنوب مدينة الغردقة، يرافقة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، حيث من المقرر أن يقوم الدكتور مصطفي مدبولي بجولة تفقدية بمدينة الغردقة، تشمل عدد من المشروعات المختلفة، عقب افتتاح متحف أثار الغردقة الواقع جنوب المدينة، يبدأها بجولة فى الحجر الصحى داخل مطار الغردقة الدولى.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الإنشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 آلاف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية إدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

 


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مطار الغردقة

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