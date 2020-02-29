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رئيس النيابة الإدارية الأسبق يلقى محاضرة فى ندوة" القيم والتقاليد القضائية"

السبت، 29 فبراير 2020 04:49 م
رئيس النيابة الإدارية الأسبق يلقى محاضرة فى ندوة" القيم والتقاليد القضائية" المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدرارية
كتب عبد الله محمود

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شهد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، افتتاح الندوة التثقيفية، التي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية تحت عنوان "القيم والتقاليد القضائية"، والتي ألقاها المستشار صبري البيلي، رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، بحضور 100 عضو من أعضاء ومستشاري هيئة النيابة الإدارية.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به هيئة النيابة الإدارية، من جهود حثيثة في إطار الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، لأعضاء ومستشار هيئة النيابة الإدارية، وذلك بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية.

كما تأتى المحاضرات في إطار ما تقوم به النيابة الإدارية، كهيئة قضائية، من جهود حثيثة في إطار رؤية الدولة الشاملة لمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، داخل الجهاز الإداري للدولة.

وكان فى مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية بإشراف المستشار الدكتور محمد رامي، مدير مركز التدريب، عقد ندوة، وذلك بحضور كل من سيادة المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش القضائى، السيد المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، السيد المستشار ممدوح حشيش عضو محكمة القيم وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى.

ويذكر أن المستشار صبري البيلي، كان قد سبق له أن تولى رئاسة هيئة النيابة الإدارية، لمدة 6 سنوات خلال الفترة من 12 أغسطس 1991 وحتى 20 مايو 1997 .

 

 

 

 


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