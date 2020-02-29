اليوم السابع
Ads
السبت، 29 فبراير 2020 04:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

دراسة: الألم المزمن يؤدى إلى الاكتئاب عند الأطفال

السبت، 29 فبراير 2020 04:00 ص
دراسة: الألم المزمن يؤدى إلى الاكتئاب عند الأطفال الإكتئاب عند الاطفال
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نعلم جميعا أن الاكتئاب يصيب العديد من كبار السن أو النساء في فترة الحمل أو ما بعد الولادة، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات مزاجية، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال يمكن أن يصابوا بالقلق والاكتئاب بسبب الألم المزمن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من الألم المزمن يحرمون من النشاط الاجتماعي ، فليس من المستغرب أن يصبح القلق والاكتئاب "زملاء لعب غير مرحب بهم".

ولسوء الحظ ، يمكن أن يصبح هذا السيناريو حلقة مفرغة - لا يمكن أن يؤدي الألم فقط إلى الاكتئاب والقلق، ولكن تفاقم هذا الاكتئاب، حتى أنه قد يسبب هو نفسه الألم.

 

وبشكل عام ، يعاني حوالي %5 إلى 20% من الأطفال من ألم مزمن ، عادة في شكل ألم عضلي هيكلي أو صداع أو ألم بطني مرتبط بالحالات الطبية مثل التهاب ليفي الألم العضلي الناجم عن التهاب المفاصل الشبابي أو فقر الدم المنجلي أو الصداع النصفي أو داء كرون أو متلازمة القولون العصبي أو سرطان مزمن.

وقال الدكتور تارانجيت جولي ، وهو طبيب نفسي وأخصائي في طب الأطفال في ولاية بنسلفانيا: "قد يشعر الآباء بالقلق والخوف وهم يشاهدون أطفالهم وهم يحاولون التأقلم ، مما قد يجعلهم يشعرون بالقلق والاكتئاب ، فقط عندما يحتاجون إلى أن يكونوا أكبر مشجع لطفلهم".

ويقترح "جولي" البدء بالتحدث مع طفلك للحصول على فكرة عما قد يحدث ؛ ومع ذلك ، في بعض الأحيان قد لا يتمكن الأطفال من شرح أو وصف الاكتئاب مباشرة.

وتتمثل الخطوة التالية في المتابعة مع طبيب أطفال يمكنه استبعاد الأسباب الأخرى لانخفاض الطاقة ، وضعف النوم ، وما إلى ذلك، وبمجرد التأكد من أن الطفل يعاني من الاكتئاب ، يوصى بالإحالة إلى طبيب نفسي للأطفال.


الإكتئاب عند الاطفال

الاكتئاب

اضرار الاكتئاب

اكتئاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

ما الفرق بين الزواج الرسمى والعرفى؟.. القانون يجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هل دخلت أسراب جراد للأراضى المصرية بعد سقوط الأمطار؟.. "الزراعة" تجيب

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

هاشتاج "طنطاوى مات" يتصدر رقم 1 على تويتر.. ولا بيانات رسمية حتى الآن

منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

منح ومزايا للأسر الملتزمة بتعليم الفتيات.. ومطالب برلمانية للتصدى لزواج القاصرات

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

الحكومة تبدأ خطة لتطوير وتوسعة الطريق الدائرى بـ5.3 مليار جنيه

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

محمود علم الدين: خطة تطوير ماسبيرو مبشرة.. وخريطة البرامج متنوعة

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

الصحة: إخضاع المعتمرين العائدين للمسح الحرارى لمنع تسرب كورونا للبلاد

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

فيديو.. شيرين وجدى تغنى "لو بينا إيه" لابنتها نهلة مدحت شلبى فى حفل زفافها

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

مصر للطيران: تشغيل خط جاتويك - شرم الشيخ رحلة أسبوعية لنقل السياحة البريطانية

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

أخبار × 24 ساعة.. التضامن تعلن بدء صرف معاشات شهر مارس الأحد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة