خلال ساعات.. محاكمة المتسبب فى حادث دهس وسط القاهرة

كتب كريم صبحى

تستأنف محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، محاكمة المتهم بالتسبب فى حادث دهس وسط القاهرة، والذى أسفر عن مصرع 4 أشخاص فى شارع طلعت حرب، وإصابة آخرين، وكانت النيابة قررت حبس المتهم ثم جدد قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق قبل إحالته للمحاكمة أمام محكمة جنح قصر النيل.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث بميدان طلعت حرب نتج عن اصطدام سيارة بمجموعة من الأشخاص، بعدما صعدت السيارة أعلى الرصيف، نتيجة السرعة الزائدة، واصطدمت بعدد من الأشخاص، وتم نقلهم الى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بوسط المدينة بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين ونقلوا الى المستشفى، فيما قامت أوناش المرور برفع حطام الحادث.

واستلمت نيابة قصر النيل ، تحريات رجال المباحث التى أشرف عليها مدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، فى واقعة دهس 4 مواطنين بمنطقة وسط البلد؛ حيث أفادت التحريات بأن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة.

ورصدت كاميرات المراقبة بشارع طلعت حرب وسط القاهرة، حادث اصطدام سيارة ملاكى ، بمجموعة من الأشخاص ، نتيجة للسرعة الزائدة وصعود السيارة أعلى الرصيف، ونتج عنها وفاة 4 اشخاص وإصابة 7 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

يشار إلى أن النيابة العامة استمعت إلى أحد شهود العيان «عامل بأحد المعارض فى الشارع الذى شهد الواقعة»، والذى أفاد بأنه سمع صوت اصطدام، وبمجرد خروجه شاهد سيارة على الرصيف وقد دهست أحد العاملين وآخرين.