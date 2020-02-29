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خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر

السبت، 29 فبراير 2020 07:00 ص
خبير سياحى: متحف الغردقة سيكون أيقونة جذب السائحين للبحر الأحمر متحف آثار الغردقة قبل الافتتاحالسياحة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى، بمحافظة البحر الأحمر، إن متحف آثار الغردقة سيكون أيقونة جذب سياحى جديدة لمحافظة البحر الأحمر بشكل عام وليست الغردقة فقط، مؤكدًا أن المتحف بمثابة أول بوابات السياحة الثقافية بالمحافظ لتنافس الشاطئية فيما بعد.

وأضاف العمارى لـ"اليوم السابع"، أن متحف آثار الغردقة، سيكون على رأس البرامج السياحية لشركات السياحة بشكل عام، وسيجذب السياح من كل دول العالم، وكذلك سيجبر شركات السياحة بتنظيم رحلات داخلية من المدن السياحية بالبحر الأحمر للغردقة مثل مرسى علم وسفاجا والقصير والمنتجعات السياحية الضخمة.

من جانبه، كان أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر فى تصريحات صحفية له، أن متحف الغردقة، يعد خطوه هامة فى جذب العديد من السياح لمدينة الغردقة، مؤكدًا أنه سيكون أهم مزار سياحى فى المحافظة ونتوقع أن ترتفع نسب الوصول بسببه، كما أن شركات السياحة ستضعه فى أولى زيارات وفودها للمناطق السياحية.

يذكر أن متحف آثار الغردقة، يعد أول متحف يتم إنشائه بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث أن عائد دخل المتحف سيتم مقاسمته ما بين وزارة السياحة والآثار، والشركة الخاصة التى قامت بعملية الانشاءات.

وتبلغ مساحة متحف الغردقة، قرابة 10 الأف متر بينها 3 الأف متر مساحة قاعة العرض المتحفى التى تعرض فيه القطع الأثرية، حيث تم وضع 2000 قطعة أثرية داخل المتحف من العصور المختلفة، من بينها الفرعونية، والرومانية والقبطية والاسلامية، وتم تزويد المتحف بقطع ملكية من أسرة محمد على، وتبلغ تكلفة الانشاءات بالمتحف قرابة 160 مليون جنيه.

وتقوم وزارة السياحة والآثار بعملية أدارة المتحف، وكذلك يقوم أمن الوزارة بتأمينه بالاشتراك مع شرطة السياحة والفنادق، حيث تم تركيب قرابة 60 كاميرا ذات جواده عالية داخل وخارج المتحف، تدار من داخل غرفة الكاميرات الملاصقة لغرفة شرطة السياحة بالمتحف، كذلك تم تجهيز مبنى المتحف بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية تم تجهيزه بأنظمة إضاءة حديثة، وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم السبت متحف آثار الغردقة، بحضور الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار وعدد من قيادات الوزارة وكذلك وسائل إعلام وعالمية ومحلية لنقل حدث افتتاح أول متحف آثار بالشراكة مع القطاع الخاص.


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