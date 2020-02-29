اليوم السابع
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خبراء الصحة يقدمون نصائح جديدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بعد تفشى المرض

السبت، 29 فبراير 2020 02:25 م
خبراء الصحة يقدمون نصائح جديدة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا بعد تفشى المرض اتباع الطرق الصحية يحمى من الاصابة بفيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشف موقع" CNN  " الإخباري، لا يوجد حاليا لقاح للوقاية من مرض فيروس كورونا، وبالتالي فإن أفضل طريقة للوقاية من المرض هي تجنب التعرض للفيروس، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، والوقاية منها الأمريكي.

تغطية الانف والفم عند السعال او العطس
تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس

لاحظ مركز السيطرة على الأمراض أيضًا، أن هناك العديد من الأشياء التي يجب القيام بها لمنع انتشار أي أمراض تنفسية وأهمها:

أولا: تجنب لمس العينين والأنف والفم..

ثانيا: تغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس بمنديل والتخلص منه.

ثالثا: قم بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر.

غسل اليدين ضرورى لتجنب الاصابة بفيروس كورونا
غسل اليدين ضرورى لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

رابعا: اغسل يديك كثيرا بالماء والصابون.

الطريقة الصحيحة لغسل يديك هي 20 ثانية على الأقل، خاصة قبل الأكل، وبعد الذهاب إلى الحمام وبعد أن تلمس أنفك عند سعال أو العطس.

وقال الدكتور جون ويسمان، وزير الصحة في ولاية واشنطن، بشكل عام، يجب أن يفعل الناس "ما تفعله في كل موسم نزلات البرد والإنفلونزا"..

وقال الموقع، نظرًا لأن موسم الإصابة بالأنفلونزا في الولايات المتحدة حاليًا، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالحصول على لقاح الإنفلونزا، لم يفت الأوان، تذكر أيضًا أن تمارس العادات الصحية الجيدة أيضًا، مثل إدارة الإجهاد وشرب الكثير من السوائل.

وأضاف، إن "التمرين، وتناول نظامًا غذائيًا جيدًا، والتمتع بالكثير من النوم، وغسل اليدين، كل هذه العوامل تساعد في منع الإصابة بالعدوى بفيروس كورونا، مضيفا "افعل كل ما بوسعك للحفاظ على صحتك في الوقت الحالي".


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