حملة نظافة وتجميل للمسارات السياحية والطريق الزراعي الأقصر - أسوان

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء علاء عبد الجابر رئيس المركز، ونائبيه حجازي النحاس ومصطفى جبريل، بالتنسيق مع إدارتي النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية، حملة لأعمال النظافة والتجميل بشوارع المدينة والمسارات السياحية ورفع كفاءة الطرق، وكذلك تم الانتهاء من أعمال الرصف بطريق الزراعي الأقصر - أسوان مدخل مدينة القرنة أمام الكمين.

وأعلن اللواء علاء عبد الجابر رئيس مدينة القرنة – فى بيان صحفى – أنه تم الانتهاء من رفع جميع أنواع الإشغالات وكسر المباني على جانبي الطريق الصحراوي الغربي لتوسعة الطريق في نطاق مركز القرنة إلى الحدود الإدارية بين محافظة الأقصر ومحافظة قنا، وكذلك عمل مدخل وبوابة علي الحدود الادارية، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والمتابعة الميدانية من اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بمحافظة الأقصر.

وكان قد عقد مجلس مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، لقاء جماهيري موسع للتيسير ودعم الشباب بالمدينة، وذلك بحضور مدير بنك مصر فرع حتشبسوت، والبنك الزراعي، وميرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر، وهبة أحمد حسن مدير فرع مشروعك بالقرنة، حيث تم خلال اللقاء دعم سبل التيسير على الشباب في فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وإزالة جميع المعوقات أمام الشباب، وقال العميد علاء عبد الجابر رئيس مجلس مدينة القرنة، أنه تم خلال اللقاء التأكيد على توفير كافة فرص الدعم للشباب، حيث أنه طبقاً للبيانات المعتمدة من المحافظة يبلغ عدد المستفيدين من مشروعك 250 مليون و250 ألف مشروع، حيث تم توفير أكثر من 8 آلاف فرصة عمل، وهو ما أكدت عليه مرفت السيد مدير مشروعك بمحافظة الأقصر.